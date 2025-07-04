В честь 250-летия Америки: Трамп хочет устроить в Белом доме бой по правилам UFC
Президент США Дональд Трамп хочет устроить бои по смешанным единоборствам по правилам UFC на лужайке Белого дома. Если планы воплотятся, это будет историческое событие.
Событие состоится в 2026 году в рамках празднования 250-летия Америки. Мероприятие под руководством генерального директора UFC Даной Уайта может привлечь до 25 000 зрителей, сообщил телеканал Fox News.
"В каждом из наших национальных парков, на полях сражений и в исторических местах пройдут специальные мероприятия в честь 250-летия Штатов. У нас будет бой UFC", — заявил Трамп во время выступления на ярмарке в штате Айова.
Бои организации Ultimate Fighting Championship (UFC) предполагают довольно свободный стиль поединка, но в турнирах все же имеются определенные правила.
"Кто-нибудь смотрит UFC? Знает великого Дэйна Уайта? Мы проведем бой UFC, только подумайте, прямо на территории Белого дома. У нас много земли", — добавил президент США.
Руководство UFC официально не объявляло о проведении поединка. Планы Трампа, судя по всему, носят амбициозный характер, но пока нет подтвержденной даты и одобрения Службы национальных парков США, которая управляет территорией Белого дома, отмечают журналисты.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт позже заявила, что Трамп "совершенно серьезно" настроен по поводу реализации планов.
Трамп — любитель турниров UFC
Дональд Трамп — давний фанат смешанных единоборств, он часто посещает турниры UFC и сидит всегда поближе к рингу. У президента США дружеские отношения с президентом UFC Дэйном Уайтом, его часто видели на многочисленных предвыборных мероприятиях Трампа.
Нынешний президент США часто прибегал к зрелищным политтехнологиям, чтобы привлечь внимание аудитории. Его цель состояла в том, чтобы смешать развлечения и политику нетрадиционными для президента способами, сообщил Fox News.
Живой чемпионский бой UFC в Белом доме станет историческим событием и ярким символом усилий Трампа по изменению президентских традиций, заметили авторы материала.
Напомним, 21 июня миллиардер Илон Маск предложил организовать бой с соучредителем Facebook Марком Цукербергом в "Октагоне" Лас-Вегаса по правилам ММА.
Боксер-блогер Джейк Пол хотел вызвать на поединок по правилам ММА бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора. Однако бой так и не состоялся.