В честь 250-летия Америки: Трамп хочет устроить в Белом доме бой по правилам UFC

Президент США Дональд Трамп хочет устроить бои по смешанным единоборствам по правилам UFC на лужайке Белого дома. Если планы воплотятся, это будет историческое событие.

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Событие состоится в 2026 году в рамках празднования 250-летия Америки. Мероприятие под руководством генерального директора UFC Даной Уайта может привлечь до 25 000 зрителей, сообщил телеканал Fox News.

"В каждом из наших национальных парков, на полях сражений и в исторических местах пройдут специальные мероприятия в честь 250-летия Штатов. У нас будет бой UFC", — заявил Трамп во время выступления на ярмарке в штате Айова.

Бои организации Ultimate Fighting Championship (UFC) предполагают довольно свободный стиль поединка, но в турнирах все же имеются определенные правила.

"Кто-нибудь смотрит UFC? Знает великого Дэйна Уайта? Мы проведем бой UFC, только подумайте, прямо на территории Белого дома. У нас много земли", — добавил президент США.

Руководство UFC официально не объявляло о проведении поединка. Планы Трампа, судя по всему, носят амбициозный характер, но пока нет подтвержденной даты и одобрения Службы национальных парков США, которая управляет территорией Белого дома, отмечают журналисты.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт позже заявила, что Трамп "совершенно серьезно" настроен по поводу реализации планов.

Трамп — любитель турниров UFC

Дональд Трамп — давний фанат смешанных единоборств, он часто посещает турниры UFC и сидит всегда поближе к рингу. У президента США дружеские отношения с президентом UFC Дэйном Уайтом, его часто видели на многочисленных предвыборных мероприятиях Трампа.

Нынешний президент США часто прибегал к зрелищным политтехнологиям, чтобы привлечь внимание аудитории. Его цель состояла в том, чтобы смешать развлечения и политику нетрадиционными для президента способами, сообщил Fox News.

Живой чемпионский бой UFC в Белом доме станет историческим событием и ярким символом усилий Трампа по изменению президентских традиций, заметили авторы материала.

Напомним, 21 июня миллиардер Илон Маск предложил организовать бой с соучредителем Facebook Марком Цукербергом в "Октагоне" Лас-Вегаса по правилам ММА.

Боксер-блогер Джейк Пол хотел вызвать на поединок по правилам ММА бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора. Однако бой так и не состоялся.