На честь 250-річчя Америки: Трамп хоче влаштувати в Білому домі бій за правилами UFC

Президент США Дональд Трамп хоче влаштувати бої зі змішаних єдиноборств за правилами UFC на галявині Білого дому. Якщо плани втіляться, це буде історична подія.

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Подія відбудеться 2026 року в рамках святкування 250-річчя Америки. Захід під керівництвом генерального директора UFC Даною Вайта може залучити до 25 000 глядачів, повідомив телеканал Fox News.

"У кожному з наших національних парків, на полях битв і в історичних місцях пройдуть спеціальні заходи на честь 250-річчя Штатів. У нас буде бій UFC", — заявив Трамп під час виступу на ярмарку в штаті Айова.

Бої організації Ultimate Fighting Championship (UFC) передбачають доволі вільний стиль поєдинку, але в турнірах все ж є певні правила.

"Хто-небудь дивиться UFC? Знає великого Дейна Вайта? Ми проведемо бій UFC, тільки подумайте, прямо на території Білого дому. У нас багато землі", — додав президент США.

Керівництво UFC офіційно не оголошувало про проведення поєдинку. Плани Трампа, судячи з усього, мають амбітний характер, але поки що немає підтвердженої дати і схвалення Служби національних парків США, яка управляє територією Білого дому, зазначають журналісти.

Прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт пізніше заявила, що Трамп "абсолютно серйозно" налаштований щодо реалізації планів.

Трамп — любитель турнірів UFC

Дональд Трамп — давній фанат змішаних єдиноборств, він часто відвідує турніри UFC і сидить завжди ближче до рингу. У президента США дружні стосунки з президентом UFC Дейном Вайтом, його часто бачили на численних передвиборчих заходах Трампа.

Нинішній президент США часто вдавався до видовищних політтехнологій, щоб привернути увагу аудиторії. Його мета полягала в тому, щоб змішати розваги і політику нетрадиційними для президента способами, повідомив Fox News.

Живий чемпіонський бій UFC у Білому домі стане історичною подією та яскравим символом зусиль Трампа зі зміни президентських традицій, зауважили автори матеріалу.

Нагадаємо, 21 червня мільярдер Ілон Маск запропонував організувати бій зі співзасновником Facebook Марком Цукербергом в "Октагоні" Лас-Вегаса за правилами ММА.

Боксер-блогер Джейк Пол хотів викликати на поєдинок за правилами ММА колишнього чемпіона UFC Конора Макгрегора. Однак бій так і не відбувся.