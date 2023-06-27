"Полное унижение": отец Илона Маска предположил, чем обернется поединок с Цукербергом (фото)

Эррол Маск отметил, что сын вернулся к тренировках и восстанавливает спортивную форму, однако он убежден, что его сын проиграет при любом исходе боя.

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Илон Маск окажется в безвыходной ситуации, если его разрекламированная борьба в клетке с боссом Facebook Марком Цукербергом состоится. Об этом в понедельник, 26 июня сообщает издание The U.S. Sun.

Два известных технологических миллиардера 51-летний Илон Маск и 39-летний Марк Цукерберг подтвердили на прошлой неделе, что сойдутся лицом к лицу и готовы "к драке в клетке".

Отец Илона Эррол Маск заявил в комментарии изданию, что его сыну будет грозить полное унижение, если тот проиграет.

Отец Илона Маска не приветствует идею сына о бое Фото: AFP

Эррол добавил, что он и его семья "весьма обеспокоены" перспективой боя. Он отметил, что хоть Илон и имеет значительные преимущества в весе и росте, однако этот поединок принесет ему проигрыш в любом случае, поскольку в обоих вариантах его назовут либо хулиганом, либо неудачником.

"Дело в том, что если эта сумасшедшая драка продолжится, если Илон победит этого парня, Илона назовут хулиганом, потому что он намного тяжелее и выше, а если он проигрывает, унижение будет полным. Это безвыходная ситуация для Илона", — отметил 77-летний Эррол.

Также отец Маска считает, что его сын попал в эту ситуацию в связи с тем, что поведение Илона в старшей школе было непростым.

Боевые навыки Маска и Цукерберга

По информации издания, 39-летний Цукерберг является бойцом ММА и практикует боевое искусство джиу-джитсу, в котором одерживал награды за победы в турнирах. Также Цукерберг находится в отличной спортивной форме. Он заявлял, что недавно завершил длительную и изнурительную тренировку Murph Challenge (включает бег на 1,6 км, 200 отжиманий, 100 подтягиваний, 300 приседаний с повторным забегом на 1,6 км — ред.) менее чем за 40 минут.

Маск же рассказывал в подкасте Джо Рогану, что он обучался таким боевым искусствам, как дзюдо, карате и тхэквондо, когда еще был ребенком, и овладевал искусством джиу-джитсу, когда повзрослел.

Маск начал приводить себя в форму

Отец Маска отметил, что после того, как его сын бросил вызов Цукербергу, он получил хорошую мотивацию, чтобы тренироватся и быть в лучшей форме.

В прошлом году Илон сказал, что он значительно похудел, "периодически голодая" после того, как ему было стыдно за фотографии, на которых папарацци засняли его без рубашки на яхте во время отпуска в Греции.

Летом 2022 года папарацци "поймали" Маска в нелучшей форме Фото: Backgrid

"У нас всегда был крытый спортзал, и он (Илон Маск — ред.) устроил его в своем первом доме. Там есть сауна и джакузи", — отметил отец Маска.

Бой Маска и Цукерберга: реакция представителей UFC

Президент UFC Дейна Уайт заявил, что работает над тем, чтобы бой Маска и Цукерберга состоялся.

"Это будет самый большой бой в истории мира, больший, чем все, что когда-либо было и побьет все рекорды по плате за просмотр", — поделился Уайт.

Президент UFC ожидает самый большой бой в истории мира Фото: Getty

Обсуждая вероятность боя, он добавил, что Цукерберг относится к этому очень серьезно, поскольку он увлекается смешанными единоборствами много лет.

"После участия в боях ММА, он (Цукерберг — ред.) начинает участвовать в турнирах по джиу-джитсу, и, судя по разговорам, которые были у меня с Илоном, Илон тоже тренировался в боевых искусствах", — отметил президент UFC.

Предистория вызова Маска Цукербергу

21 июня гендиректор SpaceX Илон Маск предложил организовать поединок с соучредителем Facebook Meta Марком Цукербергом в октагоне Лас-Вегаса, который принадлежит лиге по смешанным единоборствам UFC, после того, как стало известно, что Meta разрабатывает конкурента для социальной сети Twitter.

В ответ Цукерберг опубликовал скриншот твита Маска с комментарием "выбирай место". После чего Маск сделал пост, в котором указал локацию — "Октагон", Лас-Вегас.