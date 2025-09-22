Трамп оголосив турнір UFC у Білому домі: Конор Макгрегор готується вийти на ринг (фото)

Бійцівський турнір хочуть провести на Південній галявині Білого дому в 250-ту річницю незалежності Америки. В октагоні можуть зустрітися багато зірок UFC.

Президент США Дональд Трамп заявив, що біля Білого дому дійсно влаштують бої зі змішаних єдиноборств за правилами UFC. На заході очікується близько 5 000 гостей.

Бійцівське шоу обіцяє стати "масштабним, чудовим і безпрецедентним". Турнір можуть провести на Південній галявині Білого дому 4 липня 2026 року, у 250-ту річницю незалежності Америки.

Президент UFC Дана Вайт має особисті зв'язки з Трампом і впевнений, що турнір UFC у Білому домі точно пройде успішно. Ініціатива президента США буде унікальною можливістю для бійців і вболівальників.

Бійці ММА вийдуть в октагон зі знаменитого Овального кабінету

"Трамп дуже пишається Білим домом, він дуже любить Америку. Він вважає, що Білий дім належить американському народу. Це його покликання. Він хоче залучити в Білий дім більше американців", — говорив Вайт.

За його словами, бійці ММА виходитимуть на арену зі знаменитого Овального кабінету. Бажання виступити висловили зірки UFC Конор Макгрегор і Джон Джонс, який нещодавно завершив кар'єру. Вайт сумнівається в участі останнього через скандали, пов'язані з ним.

Макгрегор тим часом публічно назвав своїм бажаним противником Майкла Чендлера. Останній також хоче зустрітися в октагоні з Макгегором і вже називає майбутній бій головною подією турніру біля Білого дому.

Нагадаємо, Конор Макгрегор нещодавно відмовився балотуватися на пост президента Ірландії. Тепер він хоче боротися за інтереси своєї країни в США.

Команда українського чемпіона з боксу Олександра Усика розглядала різні варіанти наступного бою. Одним із варіантів став бій за правилами ММА.