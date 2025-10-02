Конор Макгрегор проведе бій UFC у Білому домі: як спортсмен готується до турніру (відео)

Перший в історії UFC чемпіон у двох вагових категоріях Конор Макгрегор повернувся до тренувань. Боєць виступить на змішаних боях у Білому домі.

Зірка ММА виступить у Білому домі на святкуванні 250-річчя незалежності Америки. Про це він сказав в ефірі телеканалу Fox News.

"Це вже не переговори. Угода вирішена, підписана і буде виконана. Я буду битися", — повідомив чемпіон.

Президент UFC Дана Вайт поки що офіційно не підтверджував участь у турнірі 37-річного бійця. Макгрегор і Вайт водночас повідомили, що постійно спілкуються один з одним.

"Ми з ним без угаву розмовляємо. Він [Макгрегор] каже: "Я абсолютно серйозно. Я хочу цього. Знаєш, я тренуюся, знову в басейні. Я роблю все це лай***о". На нас чекає довгий шлях до лютого, коли ми почнемо робити файт-карти. Подивимося, що з цього вийде", — навів Вайт подробиці бесіди з чемпіоном.

Макгрегор 25 вересня вже попросив 100 млн доларів за свою участь у турнірі UFC White House. Він один із найвідоміших бійців в історії ММА та UFC, хоча й не виходив у октагон із липня 2021 року, коли програв бій Дастіну Пор'є і зламав ногу.

"У мене є ще вісім місяців до початку UFC White House. Підготовка триватиме 6 місяців, я повністю сфокусований на ній. Горю бажанням піднятися сходами та підтвердити повернення. На кін поставлено багато чого", — цитує його видання VRinge.

Під час підготовки до бою Макгрегор обіцяє відмовитися від ведення соцмереж і навіть не відповідати на дзвінки. Чемпіон UFC у двох дивізіонах сподівається на зустріч із Майклом Чендлером на історичному турнірі в Білому домі.

Нагадаємо, бійцівський турнір UFC хочуть провести на Південній галявині Білого дому, захід збере багатьох зірок ММА.

На початку вересня Макгрегор оголосив про бажання балотуватися в президенти Ірландії восени 2025 року. Через деякий час він передумав це робити.