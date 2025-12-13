Конор Макгрегор одружився: церемонію провели в найстарішій церкві Ватикану (фото)

Зірка ММА Конор Макгрегор та його давня партнерка Ді Девлін одружилися через чотири з половиною роки після заручин. Весілля відбулося в церкві Санто-Стефано-дельї-Абіссіні.

Церемонія одруження була суто камерною та пройшла на території церкви, яка вважається найстарішим храмом на території Ватикану. Про це з посиланням на джерела повідомляє портал TMZ.

Як розповідають джерела, діти пари стали частиною церемонії всередині храму. Також під час весілля були задіяні танцюристи та був запущений феєрверк на честь молодят.

На світлинах Конор був у класичному чорному смокінгу з метеликом, а його дружина — у білій сукні. Пара їхала по вулицях на Rolls-Royce Phantom III 1930-х років.

Конор Макгрегор та Ді Девлін посміхаються Конор Макгрегор та Ді Девлін у ретроавто

Як відомо, 37-річний Конор та 38-річна Ді зустрічалися більшу частину свого дорослого життя після знайомства в нічному клубі у 2008 році.

Відео дня

Rolls-Royce Phantom III Весільний Rolls-Royce Макгрегора

Вони вже мають чотирьох спільних дітей, але заручилися лише у серпні 2020 року.

Ді Девлін була поруч із Макгрегором задовго до того, як той став найбільшою зіркою ММА та одним із найвідоміших і найуспішніших спортсменів у світі, і продовжує підтримувати його як у хороші, так і в погані часи, що Конор публічно визнав.

"Ді — моя рятівниця. Я б не робив цього, якби не вона. Я роблю все це для неї", — визнав колишній чемпіон UFC кілька років тому.

Макгрегор: що про нього відомо

Конор Ентоні Макгрегор народився 14 липня 1988 року у Дубліні, Ірландія. Боєць змішаних єдиноборств став першим в історії UFC чемпіоном, який володів одночасно двома поясами у напівлегкій та легкій вагових категоріях. Загалом він провів 28 боїв, з яких перемогою закінчив 22 поєдинки. Був фігурантом низки скандалів.

Нагадаємо, на початку вересня Макгрегор оголосив про бажання балотуватися в президенти Ірландії восени 2025 року.Утім через деякий час він передумав.

Також Фокус писав, що Макгрегор виступить на змішаних боях, які відбудуться у Білому домі. За участь у турнірі UFC White House він попросив 100 млн доларів.