Після 17 років разом і чотирьох дітей: Конор Макгрегор відсвяткував одруження пишним прийомом

Після численних звинувачень у сексуальних домаганнях і скандалів, боєць змішаних єдиноборств все-таки одружився з Ді Девлін, яка народила йому дітей.

Таємне весілля Конор Макгрегор зіграв ще 12 грудня у Ватикані. Але це ретельно приховувалося. Тож про одруження стало відомо тільки коли Макгрегор влаштував розкішний прийом в італійському замку, пише Daily Mail.

Весілля Конора Макгрегора

Перший танець Конор і Ді Девлін виконали під пісню Мераї Кері "Dreamlover".

Пара від душі повеселилася на розкішній вечірці, яка тривала до самого ранку, а Ді на весіллі була одягнена в білу мереживну сукню з відкритою спиною.

Ді, у якої четверо дітей від Конора, підтримала його після цивільного судового розгляду, під час якого присяжні визнали його винним у сексуальному насильстві над Нікітою Генд.

У липні Конора звинуватили у зраді Ді, коли його сфотографували, коли він цілувався з невідомою брюнеткою у Флориді, а також у надсиланні оголених фотографій реперше Азелії Бенкс.

Але, незважаючи на це, Конор Макгрегор і Ді Девлін виглядали дуже щасливими. Інсайдери розповіли, що замок для весільного прийому прикрасили тисячами червоних і білих троянд, а хіти виконував гурт Sweet Love.

Конор Макгрегор влаштував весілля в Італії Фото: Conor McGregor/X

Одна з учасниць гурту заявила, що атмосфера була "неймовірною": "Конор і Ді так сильно люблять одне одного, видно, що вони знайшли свою другу половинку, особливо коли вони виконали свій перший танець... Спостерігаючи за їхнім першим танцем, можна було зрозуміти, що вони нікого більше не бачили в кімнаті".

Церемонія відбулася у Ватикані Фото: Conor McGregor/X

Подробиці заходу спочатку тримали в таємниці, хоча незабаром після весілля пару помітили за кермом білого Rolls Royce Phantom III 1930-х років, прикрашеного квітами і стрічками, під час поїздки Римом.

Конор Макгрегор нарешті одружився

Джерела, близькі до бійця ММА, підтвердили Daily Mail лише те, що весілля відбулося в п'ятницю. В ідеалі, Конор Макгрегор хотів би зіграти весілля в Сикстинській капелі, але правила Ватикану забороняють проводити там вінчання. Тож, скоріше за все, йому дісталася Капела дель Каро, яка вміщує 100 осіб і розташована поруч із собором Святого Петра.

Нагадаємо, у 2024 році Конор Макгрегор з'їздив до Вашингтона, зустрівся з Дональдом Трампом і оголосив про свій намір балотуватися на пост президента Ірландії. Однак йому не вдалося заручитися достатньою підтримкою, щоб потрапити до виборчого бюлетеня. У вересні він припинив свою передвиборчу кампанію.