Скандал в Киеве: мужчину после инсульта вывезли из больницы и бросили возле метро, — ТСН

Инцидент произошел возле станции метро "Зверинецкая". Беспомощный мужчина просто сидел на парапете с костылями и вещами и рассказал неравнодушным гражданам, что его там бросили медики. В Департаменте здравоохранения все отрицают.

У человека не было при себе ни денег, ни телефона, и он мог просто замерзнуть на улице. Об этом случае журналисты ТСН узнали из соцсетей, где киевлянка Лилит Скраклий рассказала, как пыталась помочь мужчине.

Женщина рассказала, что мужчина, который сидел на парапете, был абсолютно трезв, чист, но парализован.

Женщина в посте утверждает, что пациента "выбросили" из больницы Фото: Скриншот

"Сказал, что он парализован и его выбросили из больницы. Сказал, что сидит уже долго, никто не подходил и ему очень холодно. Близких и родных у него в Киеве нет, идти ему некуда. Телефона не имеет. Попросил вызвать полицию или скорую", — написала Лилит Скраклий.

На вызов приехали полицейские, которые вызвали скорую помощь. Но, по словам женщины, медики не хотели забирать этого мужчину.

Свидетельница также рассказывает, что пыталась найти человеку место в приютах для бездомных, но там ей отказали, поскольку не принимают парализованных. Автор сообщения убеждена, что медики должны были забронировать место в приюте в Ясногородке и переместить туда пациента.

"Вместо этого врачи вывезли парализованного пациента и бросили в 200 метрах, просто на парапете возле метро. Он мог там просто замерзнуть и умереть. Я уговорила скорую отвезти его обратно в больницу. И в больнице оказалось, что у человека был инсульт недавно и они просто не нашли в какое отделение его поместить. Поэтому они просто выбросили беспомощного человека на улицу", — добавляет Лилит Скраклий.

Журналисты обратились за разъяснениями в Департамент здравоохранения КГГА, где уже начали выяснять подробности инцидента с больным.

Там подтвердили, что мужчина 1962 года рождения находился на лечении в отделении нейрохирургии КНП "Киевская городская клиническая больница №12" с 6 октября по 26 ноября. Диагноз пациента: закрытая черепно-мозговая травма с ушибом головного мозга.

В Департаменте сообщили, что неврологически у пациента есть гемипарез — частичный паралич или слабость одной половины тела. Это состояние является давним и связано с перенесенным ранее острым нарушением мозгового кровообращения (инсультом), который произошел, со слов больного, давно.

Медики заявили, что мужчина, несмотря на диагнозы, может ходить, и во время пребывания в стационаре он даже ходил в магазин.

Также представители Департамента отрицали, что "выбросили" пациента на улицу.

"Мужчина без места постоянного проживания, из Херсонской области, находился в приюте в Ясногородке, откуда сбежал. Во время пребывания на стационарном лечении к больному вызвали представителя Департамента социального обеспечения КГГА по решению вопроса перевода в приют в Ясногородку, от чего пациент категорически отказался и подписал отказ — соответствующие документы есть в департаменте социального обеспечения", — сообщили в Департаменте здравоохранения.

Медики утверждают, что закрытая черепно-мозговая травма была вылечена, что подтверждено контрольной компьютерной томографией.

"Пациент был выписан из отделения нейрохирургии 26 ноября около 14:00, больницу он покинул самостоятельно. Больному дали одежду, в том числе пальто и обувь. Затем скорее всего он сел в переходе где его и нашли прохожие", — рассказали в Департаменте здравоохранения.

После того, как мужчину повторно привезли в больницу, его осмотрел нейрохирург. Сейчас пациент направлен в неврологическое отделение Киевской городской клинической больницы №18.

