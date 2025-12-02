Скандал у Києві: чоловіка після інсульту вивезли з лікарні та покинули біля метро, — ТСН

Інцидент трапився біля станції метро "Звіринецька". Безпорадний чоловік просто сидів на парапеті із милицями і речами та розповів небайдужим громадянам, що його там кинули медики. У Департаменті охорони здоров'я все заперечують.

У людини не було при собі ні грошей, ні телефону, і він міг просто замерзнути на вулиці. Про цей випадок журналісти ТСН дізнались із соцмереж, де киянка Ліліт Скраклій розповіла, як намагалась допомогти чоловікові.

Жінка розповіла, що чоловік, який сидів на парапеті, був абсолютно тверезий, чистий, але паралізований.

Жінка у пості стверджує, що паціента "викинули" з лікарні Фото: Скріншот

"Сказав, що він паралізований і його викинули із лікарні. Сказав, що сидить вже довго, ніхто не підходив і йому дуже холодно. Близьких та рідних у нього в Києві не має, йти йому нікуди. Телефону не має. Попрохав викликати поліцію чи швидку", — написала Ліліт Скраклій.

На виклик приїхали поліцейські, які викликали швидку допомогу. Але, за словами жінки, медики не хотіли забирати цього чоловіка.

Свідок також розповідає, що намагалася знайти людині місце у притулках для безхатніх, але там їй відмовили, оскільки не приймають паралізованих. Авторка допису переконана, що медики повинні були забронювати місце у притулку в Ясногородці і перемістити туди пацієнта.

"Замість цього лікарі вивезли паралізованого пацієнта і кинули в 200 метрах, просто на парапеті біля метро. Він міг там просто замерзнути та померти. Я вмовила швидку відвезти його зворотньо в лікарню. І в лікарні виявилось, що у людини був інсульт нещодавно і що вони просто не знайшли в яке відділення його помістити. Тому вони просто викинули безпомічну людину на вулицю", — додає Ліліт Скраклій.

Журналісти звернулись за роз’ясненнями до Департаменту охорони здоров’я КМДА, де вже почали з’ясувати подробиці інциденту з хворим.

Там підтвердили, що чоловік 1962 року народження перебував на лікуванні у відділенні нейрохірургії КНП "Київська міська клінічна лікарня №12" з 6 жовтня по 26 листопада. Діагноз пацієнта: закрита черепно-мозкова травма із забоєм головного мозку.

У Департаменті повідомили, що неврологічно у пацієнта є геміпарез — частковий параліч або слабкість однієї половини тіла. Цей стан є давнім і пов’язаний з перенесеним раніше гострим порушенням мозкового кровообігу (інсультом), який стався, зі слів хворого, давно.

Медики заявили, що чоловік, попри діагнози, може ходити, і під час перебування в стаціонарі він навіть ходив у магазин.

Також представники Департаменту заперечили, що "викинули" пацієнта на вулицю.

"Чоловік без місця постійного проживання, з Херсонської області, перебував в притулку в Ясногородці, звідки втік. Під час перебування на стаціонарному лікуванні до хворого викликали представника Департаменту соціального забезпечення КМДА щодо вирішення питання переводу в притулок в Ясногородку, від чого пацієнт категорично відмовився та підписав відмову — відповідні документи є в департаменті соціального забезпечення", — повідомили у Департаменті охорони здоров’я.

Медики стверджують, що закриту черепно-мозкову травму було вилікувано, що підтверджено контрольною комп’ютерною томографією.

"Пацієнт був виписаний з відділення нейрохірургії 26 листопада близько 14:00, лікарню він покинув самостійно. Хворому дали одяг, в тому числі пальто та взуття. Потім скоріш за все він сів в переході де його і знайшли перехожі", — розповіли у Департаменті охорони здоров’я.

Після того, як чоловіка повторно привезли до лікарні, його оглянув нейрохірург. Наразі пацієнта скеровано до неврологічного відділення Київської міської клінічної лікарні №18.

