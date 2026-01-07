При монастыре в Киеве действовала подпольная школа: СБУ взялась за дело (видео)

В СМИ сообщили о подпольной школе при одном из монастырей УПЦ МП, где обучают детей по советским учебникам. В Офисе Генерального прокурора заявили, что уже возбуждено уголовное дело.

Журналисты "Слідство.Інфо" обнародовали информацию о подпольной школе в Киеве. В Голосеевском районе при монастыре действовало учебное заведение, где детей учили по советским учебникам и привлекали к исполнению советских песен. Об этом 7 января сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры следователи Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины", — отметила она.

Правоохранители уже устанавливают, как подпольная школа была создана и как функционировала. Также они проверяют, ходили ли дети в государственные учебные заведения, где должны были учиться официально. Выясняют сейчас и источники финансирования скандальной школы в Киеве.

"Досудебное расследование продолжается. Всем установленным фактам будет дана правовая оценка в соответствии с требованиями уголовного законодательства", — добавили в ведомстве.

Подпольная школа в Киеве: что уже известно

Расследователи узнали, что в подпольной школе учится более 60 учеников 1-9 классов и работают 16 педагогов. Православное заведение "Перспектива" было основано в феврале 2025 года, и его директором является Анна Болгова. Там придерживаются советской системы образования, в частности начальную школу сократили до трех лет.

В расписании — предмет "славянский язык", на котором детей фактически учат русскому. Учительница Лариса Абросимова заверила, что преподает при этом на государственном языке, и ее предмет якобы повышает грамотность детей.

Среди учебников есть настоящий раритет, в частности дети учатся арифметике по книгам 1966 года. Также на уроках им показывают российские фильмы и заставляют петь советские песни.

При этом формально документы учеников подпольной школы хранятся в других, лицензированных заведениях. Местные директора подтвердили, что дети там только числятся, а фактически учатся при монастыре.

В Государственной службе качества образования Украины отреагировали на сюжет, пообещав провести проверку.

