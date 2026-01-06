В Николаеве родители продали своего новорожденного ребенка за $10 тысяч (фото, видео)

38-летний мужчина и его 21-летняя сожительница из Николаева могут отправиться за решетку на 15 лет после того, как попались на продаже новорожденного ребенка. Деньги они планировали использовать на личные нужды.

Обоих задержали правоохранители в момент передачи "товара" и получения денег, сообщили в Нацполиции Украины.

Как установило следствие, пара начала подыскивать потенциальных покупателей для ребенка еще во время беременности фигурантки дела.

Полицейские сразу обратили внимание на этот момент, и все последующие действия происходили под контролем правоохранителей.

"Покупательница" пообщалась с матерью и отцом, обсудив все условия соглашения. Продать новорожденного ребенка сожители согласились за $10 тысяч с предварительным задатком в сумме 8 тысяч гривен, который они получили в два захода: сначала 5 тысяч, потом еще 3 тысячи.

Ребенка забрали полицейские Фото: Нацполиция Украины

Мать ребенка призналась, что хотела продать его Фото: Нацполиция Украины

Беременная участница сделки собственноручно написала расписку, в которой обязалась передать ребенка сразу после родов.

2 января этого года, на следующий день после рождения ребенка, новоиспеченная мать вместе с отцом ребенка перешли к реализации соглашения. Сразу после передачи младенца в обмен на основную часть суммы возле роддома злоумышленников задержали полицейские.

Фигурантам следователи полиции объявили о подозрении по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми в отношении малолетнего). Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога.

В ходе установления личностей подозреваемых оказалось, что пара ранее попадала в поле зрения правоохранительных органов за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, имущественных и преступлений против личности.

Расследование по делу продолжается.

