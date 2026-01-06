У Миколаєві батьки продали свою новонароджену дитину за $10 тисяч (фото, відео)

38-річний чоловік і його 21-річна співмешканка з Миколаєва можуть відправитися за ґрати на 15 років після того, як попалися на продажу новонародженої дитини. Гроші вони планували використати на особисті потреби.

Обох затримали правоохоронці в момент передачі "товару" та отримання грошей, повідомили в Нацполіції України.

Як встановило слідство, пара почала підшукувати потенційних покупців для дитини ще під час вагітності фігурантки справи. Поліцейські одразу звернули увагу на цей момент, і всі подальші дії відбувалися під контролем правоохоронців.

"Покупчиня" поспілкувалася з матір'ю та батьком, обговоривши всі умови угоди. Продати новонароджену дитину співмешканці погодилися за $10 тисяч із попереднім завдатком у сумі 8 тисяч гривень, який вони отримали у два заходи: спочатку 5 тисяч, потім ще 3 тисячі.

Фото: Нацполiцiя Украiни

Фото: Нацполiцiя Украiни

Вагітна учасниця угоди власноруч написала розписку, в якій зобов'язалася передати дитину одразу після пологів.

2 січня цього року, наступного дня після народження дитини, новоспечена мати разом із батьком дитини перейшли до реалізації угоди. Одразу після передачі немовляти в обмін на основну частину суми біля пологового будинку зловмисників затримали поліцейські.

Фігурантам слідчі поліції оголосили про підозру за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми щодо малолітнього). Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді взяття під варту з можливістю внесення застави.

Під час встановлення осіб підозрюваних виявилося, що пара раніше потрапляла в поле зору правоохоронних органів за скоєння злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків, майнових і злочинів проти особистості.

Розслідування у справі триває.

