Павло Дуров оплатить ЕКЗ будь-якій жінці молодше 38 років, яка погодиться народити йому дитину

Раніше мільярдер і засновник Telegram заявляв, що у нього вже більше сотні дітей, яких він ніколи не бачив. А також шість дітей від трьох партнерок.

41-річний Павло Дуров, статки якого оцінюють майже в 17 мільярдів доларів, також заявив, що всі його діти, незалежно від способу їхнього зачаття, одного разу успадкують частину його статків, пише Daily Mail.

У подкасті Ле Фрідмана він сказав: "Якщо вони зможуть підтвердити наявність у мене спільного гена, то, можливо, років через 30, вони матимуть право на частку в моїй спадщині після моєї смерті".

А в інтерв'ю французькому журналу Le Point він сказав: "Я не роблю відмінностей між своїми дітьми".

Дуров публічно пов'язав зниження кількості сперматозоїдів в усьому світі з екологічними факторами, включно із забрудненням пластиком, і заявив, що пишається своїм внеском у вирішення цієї проблеми.

Відео дня

Павло Дуров, Ірина Болгар та троє їхніх дітей Фото: Irina Bolgar/Instagram

Минулого року десятки жінок відгукнулися на оголошення про безоплатну доставку сперми Дурова в московську клініку. На конференціях і в соціальних мережах стверджували, що Дуров має "високу генетичну сумісність".

А сам він розпочав свою "місію" ще в грудні 2024 року, коли запропонував оплатити процедуру ЕКЗ для жінок молодше 37 років, які використовують його сперму.

У рекламі також обіцяли, що він заплатить жінкам молодше 38 років, які зацікавляться використанням його "затребуваного матеріалу", який він уже не здає безпосередньо, але зразки зберігаються в клініці "Альтравіта" і "як і раніше доступні".

Щоб уникнути юридичних проблем, доступ до зразків обмежений, і, за даними клініки, ними можуть користуватися тільки незаміжні жінки у віці 37 років і молодші.

Пропоновані ембріони проходять перевірку на відсутність генетичних порушень і насамперед призначені для заможних російських і зарубіжних клієнтів.

Сергій Яковенко, директор московської клініки репродуктивної медицини "Альтравіта" і друг Дурова, як повідомляється, сказав йому, що обмін якісним генетичним матеріалом можна розглядати як соціальну відповідальність в умовах зростання чоловічого безпліддя.

Павло Дуров і його нова пасія Юлія Вавилова Фото: Павел Дуров / Telegram

Дуров заявив, що почав займатися донорством сперми 2010 року, коли погодився допомогти другу, який мав труднощі із зачаттям дітей. Згодом він продовжив донорство.

У торішньому пості в Telegram він написав: "Моя діяльність із донорства допомогла більш ніж ста парам у 12 країнах завести дітей". Він також оголосив про свої плани зробити свою ДНК доступною для всіх, щоб його біологічні діти могли легко знайти одне одного.

Розповідаючи про жінок, які відгукнулися на оголошення клініки, колишній лікар, який працював там, сказав: "Усі пацієнтки, які приходили, мали чудовий вигляд, були освіченими і дуже здоровими".

Павло Дуров до того, як зайнявся своєю зовнішністю Фото: uznayvse.ru

Він заявив, що Дуров не брав участі у відборі жінок і додав: "Раптово з'явився шанс: усе оплачено, а донором виявилася така успішна, розумна і красива людина".

Спочатку у Дурова було двоє дітей від офіційної подруги, а потім у нього народилося ще троє від юристки Ірини Болгар, яка проживає у Швейцарії.

Згідно з повідомленнями, наразі пара перебуває у стані судового розгляду, під час якого вона стверджує, що 2023 року він припинив надавати їй та її дітям будь-яку фінансову підтримку.

Наразі він перебуває у стосунках із блогеркою Юлією Вавиловою, яка повідомила про викидень, що стався у неї 2024 року.

Нагадаємо, раніше виявилося, що заможні китайці займаються масовим "виробництвом" дітей у США. Так, в одного мільярдера виявилося кілька сотень нащадків, яких він ніколи не бачив.

Також відомий мільярдер Ілон Маск поставив собі за мету завести так багато дітей, як тільки вийде. Він навіть хотів, щоб усі вони жили разом зі своїми матерями в одному будинку.