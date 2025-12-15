Десятки нових громадян США: мільярдери з Китаю заводять дітей із сурогатними матерями

Китайцям із грошима досить просто знайти жінок, які згодні виносити і виховати їхніх нащадків. При цьому самі вони з ними навіть ніколи не зустрічалися.

Китайські мільярдери заводять десятки дітей у США, використовуючи послуги сурогатних матерів. В одного понад 100 спадкоємців, в іншого вже 10 дочок, які в майбутньому можуть вийти заміж за впливових і багатих чоловіків, розповідає The Wall Street Journal

У 2023 році суд у Лос-Анджелесі відмовив китайському мільярдерові Сюю Бо, власнику ігрової компанії Duoyi Network, у визнанні батьківства кількох дітей, яких виношували сурогатні матері. З'ясувалося, що в нього вже щонайменше вісім таких нащадків.

На закритих судових слуханнях Сюй Бо розповів, що має намір завести 20 дітей у США, використовуючи сурогатне материнство. Кілька його синів живуть у Каліфорнії, їх виховують няні, сам мільярдер особисто їх ніколи не бачив.

Зазначається, що визнання батьківства у справах про сурогатне материнство в американських судах — процедура рутинна, вона відбувається майже автоматично. Відмова китайському бізнесменові виявилася вкрай рідкісним винятком.

У Китаї сурогатне материнство заборонено, а в США майже не регулюється. Чим користуються багато заможних китайців. Бізнес так налагоджений, що часто клієнтам навіть не доводиться нікуди їздити: спеціальні кур'єри відвозять їхню сперму в США, а потім привозять їм немовля. Така процедура може обійтися в суму до 200 тисяч доларів.

В індустрії задіяні спеціалізовані клініки, а також юридичні фірми та агентства з підбору нянь. В одну таку мережу вклався відомий американський техномільярдер Пітер Тіль, засновник PayPal, інвестиційного фонду Mithril, а також компанії Palantir.

Судячи з соцмереж Сюя Бо — у нього більше сотні дітей. Причому він прямо заявляє, що вважає за краще, щоб народжувалися хлопчики, тому що вони, на його думку, "перевершують" дівчаток. Сюй Бо відомий, крім усього іншого, як критик фемінізму. Він розраховує, що його численні сини в майбутньому успадкують і продовжать його бізнес. Його колишня дівчина і зовсім стверджувала, що у нього "300 дітей".

У техномагната Сюя Бо, ймовірно, близько 300 дітей Фото: Скриншот

Інший китайський підприємець Ван Хуейу з компанії XJ Internarional купував яйцеклітини моделей і вчених і за допомогою сурогатних матерів став батьком десяти дівчаток. Його задум полягає в тому, щоб у майбутньому видати їх заміж за багатих і впливових чоловіків.

Оскільки діти народжуються в США, вони отримують американське громадянство. На розгляді в конгресі вже перебуває законопроєкт про заборону використання сурогатного материнства в США громадянами деяких країн, зокрема Китаю. Відомо, що ФБР і міністерство внутрішньої безпеки опитували деяких сурогатних матерів, які виношували дітей для китайських клієнтів.

Згідно з рекомендаціями професійних асоціацій, клінікам ЕКЗ не слід вести більше двох паралельних сурогатних програм для одного клієнта. Але деякі агентства беруться за великі замовлення, отримуючи по 40-50 тисяч доларів за кожну вагітність сурогатної матері.

У Китаї історії із сурогатним материнством періодично викликають скандали. У 2021 році був гучний судовий розгляд між акторкою Чжен Шуан та її колишнім бойфрендом щодо опіки над їхніми дітьми. З'ясувалося, що малюки були народжені сурогатними матерями у США. "Негідну" поведінку Чжен Шуан коментували навіть представники Компартії Китаю. Актриса програла суд, залишилася без кар'єри і незабаром збанкрутувала.

У 2023 році заступника міністра закордонних справ Цинь Гана звільнили і, імовірно, вбили у в'язниці, — після того, як під час внутрішнього розслідування Компартії КНР розкрився його позашлюбний зв'язок. Тоді ж стало відомо про дитину, народжену в США сурогатною матір'ю.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про скандал із Сюєм Бо і його дівчиною. Мільярдер хотів відсудити у неї мільйони.

Раніше китаянка показала, як живе з мільйонером і це викликало скандал у соцмережах.