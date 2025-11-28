Усе заради 300 дітей: жінка розкрила несподіваний бік життя з мільярдером (фото)

Гучний судовий конфлікт між відомим підприємцем і його колишньою партнеркою підірвав китайські соцмережі, спровокувавши дискусії про жінконенависництво, полігамію та етичну відповідальність багатих бізнесменів.

Китайський гральний магнат Сюй Бо, творець хіта Fantasy Westward Journey і засновник компанії Duoyi Network, подав позов на 300 млн юанів (42 млн доларів США, 1,7 млрд гривень) проти своєї колишньої партнерки Тан Цзин. Про це пише SCMP.

Пара познайомилася на сайті знайомств 2009 року і прожила разом 14 років, але офіційного шлюбу так і не уклала.

Сюй стверджує, що за 2012-2018 роки переказав дівчині 819 млн юанів (115 млн доларів), з яких вона повернула тільки 515 млн. Решту 300 млн він зажадав через суд.

15 листопада Тан Цзін опублікувала резонансне повідомлення, заявивши, що величезні суми витрачалися на підтримку "великої сім'ї", яку вона і Сюй нібито створювали.

"Витрати на догляд за 300 дітьми за останні 10 років були колосальними. Велика частина отриманих грошей йшла на їхнє утримання", — писала вона.

Тан Цзин опублікувала повідомлення, заявивши, що величезні суми витрачалися на підтримку "великої родини" Фото: Weibo

Вона також стверджує, що цифра 300 "може бути навіть заниженою". Однак, за її словами, офіційної реєстрації у цих дітей немає. Суд у підсумку відхилив позов Сюя, ставши на бік Тан.

Жінка розповіла, що насправді виховує сама та утримує 11 дітей, яких народила від Сюя. Вона також веде боротьбу за опіку над двома доньками.

16 листопада компанія Сюя виступила із заявою, назвавши заяви Тан "неправдивою інформацією" і зажадавши від соцплатформ видалити публікації. Видання зазначає, що за останні роки бізнесмен неодноразово ставав об'єктом критики. Йому приписують:

пропаганду жінконенависницьких ідей і полігамії;

вербування дівчат через соцмережі з метою "народити 50 гідних синів";

заяви про свою місію виростити "еліту з 50 спадкоємців";

вихваляння статками у 28 млрд юанів і наявністю 12 дітей від різних жінок.

