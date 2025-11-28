Все ради 300 детей: женщина раскрыла неожиданную сторону жизни с миллиардером (фото)

Громкий судебный конфликт между известным предпринимателем и его бывшей партнершей взорвал китайские соцсети, спровоцировав дискуссии о женоненавистничестве, полигамии и этической ответственности богатых бизнесменов.

Китайский игорный магнат Сюй Бо, создатель хита Fantasy Westward Journey и основатель компании Duoyi Network, подал иск на 300 млн юаней (42 млн долларов США, 1,7 млрд гривен) против своей бывшей партнерши Тан Цзин. Об этом пишет SCMP.

Пара познакомилась на сайте знакомств в 2009 году и прожила вместе 14 лет, но официального брака так и не заключила.

Сюй утверждает, что за 2012–2018 годы перевел девушке 819 млн юаней (115 млн долларов), из которых она вернула только 515 млн. Остальные 300 млн он потребовал через суд.

15 ноября Тан Цзин опубликовала резонансное сообщение, заявив, что огромные суммы расходовались на поддержку "большой семьи", которую она и Сюй якобы создавали.

Відео дня

"Расходы на уход за 300 детьми за последние 10 лет были колоссальными. Большая часть полученных денег уходила на их содержание", — писала она.

Тан Цзин опубликовала сообщение, заявив, что огромные суммы расходовались на поддержку "большой семьи" Фото: Weibo

Она также утверждает, что цифра 300 "может быть даже заниженной". Однако, по ее словам, официальной регистрации у этих детей нет. Суд в итоге отклонил иск Сюя, встав на сторону Тан.

Женщина рассказала, что в действительности воспитывает одна и содержит 11 детей, которых родила от Сюя. Она также ведет борьбу за опеку над двумя дочерьми.

16 ноября компания Сюя выступила с заявлением, назвав заявления Тан "ложной информацией" и потребовав от соцплатформ удалить публикации. Издани отмечает, что за последние годы бизнесмен неоднократно становился объектом критики. Ему приписывают:

пропаганду женоненавистнических идей и полигамии;

вербовку девушек через соцсети с целью "родить 50 достойных сыновей";

заявления о своей миссии вырастить "элиту из 50 наследников";

хвастовство состоянием в 28 млрд юаней и наличием 12 детей от разных женщин.

Ранее Фокус сообщал, что китаянка показала, как живет с миллионером и это вызвало скандал в соцсетях. 46-летняя инфлюенсер, у которой более 3 млн подписчиков, делится в соцсетях фрагментами быта, культурными наблюдениями и ведет собственный парфюмерный бренд и именно это спровоцировало волну кибербуллинга.

Также стало известно, что молодая жена миллионера рассказала свою историю. 29-летняя Пейдж, которая выросла в бедности, сегодня живет в особняке в Далласе (США) и делится онлайн своей новой реальностью. Ее партнер, 55-летний стоматолог и предприниматель Джейми, сделал предложение всего через 5 месяцев после знакомства.