Щоб мозок був великим: мати 13-ї дитини Маска розповіла про дивні вимоги мільярдера

26-річна блогерка, модель і затята прихильниця Дональда Трампа Ешлі Сент-Клер, яка в лютому повідомила про народження нею сина від Ілона Маска, заявила, що він пропонував їй $15 млн і по $100 тисяч на місяць за мовчання, поки їхній спільній дитині не виповниться 21 рік.

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Про це вона розповіла в інтерв'ю The Wall Street Journal.

За її словами, техномагнат не хотів, щоб інформація про ще одну його дитину, яку назвали Ромул, стала надбанням громадськості. Джаред Бірчелл, помічник Маска, сказав Сент-Клер, що це схоже на те, про що Маск домовився з іншими матерями своїх дітей, серед яких — поп-зірка Граймс і керівниця Neuralink Шивон Зіліс.

Сент-Клер також розповіла, що Ілон зажадав, щоб вона народила за допомогою кесаревого розтину, оскільки він вважає, що це дає змогу дитині мати більший мозок. Також він просив не піддавати її обрізанню. Ешлі — єврейка і хотіла природних пологів, тому вона відмовилася від обох вимог, оголосивши світу про народження сина.

Однак дівчина виконала прохання не вказувати ім'я Маска у свідоцтві про народження Ромула, яке Бірчалл зробив, поки вона народжувала. Зі свого боку молода мати підготувалася, найнявши адвоката, всупереч бажанню помічника Маска.

Ешлі Сент-Клер із сином Ромулом

Потім Бірчалл зажадав від Сент-Клер підписати документи, які збережуть походження дитини в таємниці в обмін на $15 млн і $100 000 на місяць. Угода забороняла їй коли-небудь говорити що-небудь негативне про Маска, але не передбачала того ж для Ілона. Маск навіть намагався вплинути на її рішення, заявивши, що йому загрожує вбивство через його підтримку Дональда Трампа. У підсумку Ешлі не підписала документ.

Пара познайомилася навесні 2023 року в соціальних мережах, і Маск запросив її відвідати офіси X у Сан-Франциско, коли Сент-Клер був операційним менеджером The Babylon Bee. Зрештою, він покликав її на свій приватний літак, щоб полетіти до Род-Айленду відвідати одного з його дітей у школі.

Ешлі розповіла, що Маск неодноразово говорив їй про те, що у нього будуть діти від неї, і пропонував їй вибрати ім'я для дитини після того, як вони вперше зайнялися сексом.

Пізніше він намагався змусити її переїхати в "комплекс" в Остіні, щоб проводити час із ним та іншими, кого він називає своїм "дитячим легіоном". Ілон нібито хотів кілька резиденцій в одному співтоваристві, де всі жінки і його діти, яких, за словами інсайдерів, "набагато більше", ніж 14, — житимуть.

Ілон Маск із Ромулом Фото: Соцмережi

Одна з матерів, яка вже живе в закритій спільноті, — це Шивон Зіліс. А ось Граймс, мати трьох дітей Маска, відхилила його прохання.

Зіліс розглядають як "стійку силу" для Маска, який має "особливий статус" у його житті, оскільки Ілон і проводить із нею час на території комплексу, і бере її на великі заходи, зокрема в Білий дім.

Раніше Фокус писав, що Ешлі продала свій автомобіль, оскільки їй не вистачає грошей. Раніше вона заявляла, що Маск хоче забрати у неї сина.