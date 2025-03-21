Мати 13-ї дитини Ілона Маска заявляє, що він хоче відібрати в неї малюка

Фанатка Дональда Трампа і відома республіканка Ешлі Сент-Клер заявляє, що вона подала на Маска до суду.

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Мільярдер і соратник Дональда Трампа Ілон Маск хоче змусити замовкнути матір чергової своєї дитини: впливову республіканку Ешлі Сент-Клер. Про це заявляють її адвокати, зазначаючи, що Маск ополчився на Ешлі після того, як вона публічно подала на нього до суду за право опіки над їхнім новонародженим сином. Про це пише Daily Mail.

26-річна Ешлі Сент-Клер, впливова персона в колах MAGA, у лютому подала до суду на 53-річного генерального директора Tesla і власника X, вимагаючи одноосібної опіки над їхнім сином і вимагаючи від нього пройти тест на батьківство.

Ешлі Сент-Клер стверджує, що з Маском вона зустрічалася з 2023 року Фото: Соцмережi

Тепер Сент-Клер стверджує, що Маск намагається "заткнути їй рота" за її спроби отримати опіку над їхньою дитиною.

"Ешлі рішуче виступає проти цієї заяви, щоб зберегти своє право висловлюватися. І в цей самий час Ілон Маск вдає з себе борця за першу поправку та вільно спілкується через власну платформу соціальних мереж", — заявила її юридична команда.

Юридична команда Сент-Клер стверджує, що Маск намагається "не дати їй можливості розповісти про його дії", поки він мстить їй фінансово.

Ешлі Сент-Клер стверджує, що на цьому фото Маск зі своєю 13-ю дитиною Фото: Соцмережi

"Ілон Маск істотно скоротив фінансову підтримку в односторонньому порядку. Він зробив це після того, як Ешлі була змушена звернутися до суду, оскільки він відмовився реагувати на її численні приватні спроби вирішити це питання без розголосу", — стверджують юристи.

Ешлі Сент-Клер зробила шокуючу заяву про народження 13-ї дитини Ілона Маска в пості ввечері в День святого Валентина, написавши, що п'ять місяців тому народила сина від мільярдера. Вона також заявила, що у неї були романтичні стосунки з ним із травня 2023 року.

Незабаром після оголошення Маск написав загадковий пост в X у відповідь на слова фаната, який сказав, що створення "ще однієї дитини" було ще одним із "побічних квестів" Маска. Мільярдер відреагував емодзі, що плачуть і сміються.

Маск мав постати перед судом наприкінці травня у правовому спорі навколо сина Ешлі Сент-Клер, який у судових документах проходить під ім'ям RSC, але тепер засідання відбуватиметься в закритому режимі.

Сент-Клер каже, що Маск бачився з сином лише тричі і не був присутній при його народженні. І стверджує, що її син був зачатий на острові Сен-Бартелемі.

Також Ешлі стверджує, що Маск уперше зустрівся з хлопчиком 21 вересня 2024 року в Нью-Йорку, де вона мешкає, і провів із ним дві години. Є навіть фото, де Маск тримає на руках свого молодшого сина.

Повідомлення від Маска, де він стверджує, що його хочуть убити Фото: Соцмережi

Вони обмінювалися повідомленнями, в яких Маск говорив, що його "хочуть вбити", і Ешлі потрібно бути обачнішою. Також він жартував, що їм потрібно народити "легіон дітей". У ще одному повідомленні Сент-Клер сказала, що їхні стосунки зруйнувалися через помічника Маска Джареда Бірчалла.

Маск завжди хотів мати велику сім'ю і одного разу заявив, що "цивілізація завалиться", якщо люди не заводитимуть більше дітей.

Шивон Зіліс та Ілон Маск на зустрічі з Моді Фото: Getty Images

На даний момент мільярдер став батьком 14 дітей від трьох різних жінок. Його старша дитина Невада померла в дитинстві. І нещодавно його остання пасія Шивон Зіліс оголосила про народження ще однієї, 14-ї дитини Маска. У пари вже є близнюки, яких Маск навіть взяв на зустріч із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.