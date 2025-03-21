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Мать 13-го ребенка Илона Маска заявляет, что он хочет отобрать у нее малыша

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Фото: Соцсети | Эшли Сент-Клер утверждает, что Маск хочет забрать у нее сына

Фанатка Дональда Трампа и известная республиканка Эшли Сент-Клер заявляет, что она подала на Маска в суд.

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Миллиардер и соратник Дональда Трампа Илон Маск хочет заставить замолчать мать очередного своего ребенка: влиятельную республиканку Эшли Сент-Клер. Об этом заявляют ее адвокаты, отмечая, что Маск ополчился на Эшли после того, как она публично подала на него в суд за право опеки над их новорожденным сыном. Об этом пишет Daily Mail.

26-летняя Эшли Сент-Клер, влиятельная персона в кругах MAGA, в феврале подала в суд на 53-летнего генерального директора Tesla и владельца X, требуя единоличной опеки над их сыном и требуя от него пройти тест на отцовство.

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Эшли Сент-Клер утверждает, что с Маском она встречалась с 2023 года
Фото: Соцсети

Теперь Сент-Клер утверждает, что Маск пытается "заткнуть ей рот" за ее попытки получить опеку над их ребенком.

"Эшли решительно выступает против этого заявления, чтобы сохранить свое право высказываться. И в это же время Маск строит из себя борца за первую поправку и свободно общается через собственную платформу социальных сетей", — заявила ее юридическая команда.

Юридическая команда Сент-Клер утверждает, что Маск пытается "не дать ей возможности рассказать о его действиях", пока он мстит ей финансово.

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Эшли Сент-Клер утверждает, что на этом фото Маск со своим 13-м ребенком
Фото: Соцсети

"Илон Маск существенно сократил финансовую поддержку в одностороннем порядке. Он сделал это после того, как Эшли была вынуждена обратиться в суд, поскольку он отказался реагировать на ее многочисленные частные попытки решить этот вопрос без огласки", — утверждают юристы.

Эшли Сент-Клер сделала шокирующее заявление о рождении 13-го ребенка Илона Маска в посте вечером в День святого Валентина, написав, что пять месяцев назад родила сына от миллиардера. Она также заявила, что у нее были романтичные отношения с ним с мая 2023 года.

Вскоре после объявления Маск написал загадочный пост в X в ответ на слова фаната, который сказал, что создание "еще одного ребенка" было еще одним из "побочных квестов" Маска. Миллиардер отреагировал плачущим и смеющимся эмодзи.

Маск должен был предстать перед судом в конце мая по правовому спору вокруг сына Эшли Сент-Клер, который в судебных документах проходит под именем RSC, но теперь заседание будет проходить в закрытом режиме.

Сент-Клер говорит, что Маск виделся с сыном всего три раза и не присутствовал при его рождении. И утверждает, что ее сын был зачат на острове Сен-Бартелеми.

Также Эшли утверждает, что Маск впервые встретился с мальчиком 21 сентября 2024 года в Нью-Йорке, где она проживает, и провел с ним два часа. Есть даже фото, где Маск держит на руках своего младшего сына.

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Сообщения от Маска, где он утверждает, что его хотят убить
Фото: Соцсети

Они обменивались сообщениями в которых Маск говорил, что его "хотят убить" и Эшли нужно быть осмотрительней. Также он шутил, что им нужно родить "легион детей". В еще одном сообщении Сент-Клер сказала, что их отношения разрушились из-за помощника Маска Джареда Бирчалла.

Маск всегда хотел иметь большую семью и однажды заявил, что "цивилизация рухнет", если люди не будут заводить больше детей.

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Шивон Зилис и Илон Маск на встрече с Моди
Фото: Getty Images

На данный момент миллиардер стал отцом 14 детей от трех разных женщин. Его старший ребенок Невада умер в младенчестве. И недавно его последняя пассия Шивон Зилис объявила о рождении еще одного, 14-го ребенка Маска. У пары уже есть близнецы, которых Маск даже взял на встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.