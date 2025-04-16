Чтобы мозг был большим: мать 13-го ребенка Маска рассказала о странных требованиях миллиардера

26-летняя блогер, модель и ярая сторонница Дональда Трампа Эшли Сент-Клер, которая в феврале сообщила о рождении ею сына от Илона Маска, заявила, что он предлагал ей $15 млн и по $100 тысяч в месяц за молчание, пока их общему ребенку не исполнится 21 год.

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Об этом она рассказала в интервью The Wall Street Journal.

По ее словам, техномагнат не хотел, чтобы информация о еще одном его ребенке, которого назвали Ромул, стала достоянием общественности. Джаред Бирчелл, помощник Маска, сказал Сент-Клер, что это похоже на то, о чем Маск договорился с другими матерями своих детей, среди которых – поп-звезда Граймс и руководитель Neuralink Шивон Зилис.

Сент-Клер также рассказала, что Илон потребовал, чтобы она родила с помощью кесарева сечения, поскольку он считает, что это позволяет ребенку иметь больший мозг. Также он просил не подвергать его обрезанию. Эшли – еврейка и хотела естественных родов, поэтому она отказалась от обоих требований, объявив миру о рождении сына.

Однако девушка выполнила просьбу не указывать имя Маска в свидетельстве о рождении Ромула, которое Бирчалл сделал, пока она рожала. В свою очередь молодая мать подготовилась, наняв адвоката, вопреки желанию помощника Маска.

Эшли Сент-Клер с сыном Ромулом

Затем Бирчалл потребовал от Сент-Клер подписать документы, которые сохранят происхождение ребенка в тайне в обмен на $15 млн и $100 000 в месяц. Соглашение запрещало ей когда-либо говорить что-либо негативное о Маске, но не предусматривало того же для Илона. Маск даже пытался повлиять на ее решение, заявив, что ему угрожает убийство из-за его поддержки Дональда Трампа. В итоге Эшли не подписала документ.

Пара познакомилась весной 2023 года в социальных сетях, и Маск пригласил ее посетить офисы X в Сан-Франциско, когда Сент-Клер был операционным менеджером The Babylon Bee.В конце концов он позвал ее на свой частный самолет, чтобы полететь в Род-Айленд навестить одного из его детей в школе.

Эшли рассказала, что Маск не раз говорил ей о том, что у него будут дети от нее, и предлагал ей выбрать имя для ребенка после того, как они впервые занялись сексом.

Позже он пытался заставить ее переехать в "комплекс" в Остине, чтобы проводить время с ним и остальными, кого он называет своим "детским легионом". Илон якобы хотел несколько резиденций в одном сообществе, где все женщины и его дети, которых, по словам инсайдеров, "намного больше", чем 14, – будут жить.

Илон Маск с Ромулом Фото: Соцсети

Одна из матерей, которая уже живет в закрытом сообществе, — это Шивон Зилис. А вот Граймс, мать троих детей Маска, отклонила его просьбу.

Зилис рассматривается как "устойчивая сила" для Маска, имеющего "особый статус" в его жизни, поскольку Илон и проводит с ней время на территории комплекса и берет ее на крупные мероприятия, в том числе в Белый дом.

Ранее Фокус писал, что Эшли продала свой автомобиль, поскольку ей не хватает денег. Ранее она заявляла, что Маск хочет забрать у нее сына.