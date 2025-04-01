Не хватает денег: матери 13-го ребенка Илона Маска пришлось продать свою Tesla (видео)

26-летняя блогер, писательница и MAGA-активистка Эшли Сент-Клер, которая называет себя матерью ребенка 53-летнего техномагната Илона Маска, заявила, что ей пришлось продать свой автомобиль Tesla после того, как миллиардер урезал ее алименты вдвое.

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Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, девушку заметил сотрудник издания, когда она отдавала ключи от черной Model S стоимостью $100 тысяч представителю гиганта онлайн-продаж автомобилей Carvana возле своей квартиры на Манхэттене.

"Мне нужно компенсировать 60%-ное сокращение, которое Илон сделал с алиментов нашего сына", – объяснила она репортеру. Когда ее спросили, считает ли она, что Маск "мстителен" по отношению к ней, Сент-Клер ответила: "Ну, это его modus operandi, когда женщины высказываются".

"Вы можете проверить акции, я не единственная, кто убирает за ним. Рынки догоняют то, что я знала уже давно", – добавила она, имея в виду протесты против Tesla.

Илон Маск отреагировал на поступок Эшли. В Х он написал о том, что не знает, его это ребенок или нет, но он перечислил ей $2,5 млн и ежегодно отправляет по $500 тысяч.

Илон Маск отпроверг информацию, что не платит деньги на ребенка Фото: Скриншот

Сент-Клер в комментарии к публикации заявила, что Илон испольует соцсеть, которой владеет, чтобы распространять о ней уничижительные сообщения, а деньги он пересылал не ей, а их ребенку. Она также напомнила ему, что готова была сделать ДНК-тест на отцовство сразу же, но Маск отказался.

Фото: Скриншот

Последний раз Сент-Клера пыталась лично поговорить с Маском 13 февраля, но он не ответил. Уже на следующий день она опубликовала пост, где заявила, что владелец Tesla и SpaceX является отцом ее сына, родившегося в сентябре прошлого года. Ребенок, которого публично назвали только его инициалами "R.S.C.", был зачат в начале января 2024 года во время поездки Илона и Эшли на остров Сен-Бартелеми в Карибском море.

Месть или нарушение договора?

Маск официально не признал сына своим, и 21 февраля Сент-Клер подала иск об установлении отцовства и опеке в суд Нью-Йорка, заявив, что Маск приказал ей держать ребенка в тайне, а затем скрылся от нее и их малыша в разгар переговоров об алиментах, вынудив ее выйти на публику и обратиться в суд.

Источник говорит, что после того, как дело стало публичным, Маск "отомстил", сократив ее выплаты вдвое "в одностороннем порядке", из-за чего Сент-Клер едва сводила концы с концами.

"С тех пор, как она забеременела и родила ребенка, Илон выплачивал ей алименты. Но у него был довольно конкретный список требований, включая непризнание себя отцом. С того момента, как она возразила против требуемого им уровня контроля, он полностью отстранился от нее. Когда она публично заявила, что ребенок его, он больше никогда с ней не разговаривал. Когда дело дошло до суда по опеке и отцовству, он резко сократил алименты. Он сократил их больше чем вдвое. Это существенное сокращение, и он, очевидно, сделал это в отместку за то, что она подала в суд", – утверждает информатор.

У Сент-Клер также есть трехлетний сын от предыдущего партнера, нью-йоркского мануального терапевта Джонни Александра. Она воспитывает сыновей с помощью няни на полный рабочий день в своей съемной трехкомнатной квартире в центре Манхэттена.

"Она купила Tesla, чтобы иметь машину для перевозки обоих детей. Теперь она продает ее, потому что ей нужно собрать деньги на покрытие расходов, которые Илон просто не оплатил. Она живет сама по себе. Она не получает никакой материальной помощи от Илона. И вдруг ей в качестве наказания дают гораздо меньше денег на воспитание этого ребенка, чем когда-либо", – отметил человек, знакомый с ситуацией.

Адвокаты Маска подали ходатайство нью-йоркскому судье о закрытии дела 14 марта, сохранив его детали в тайне и ограничив возможность Сент-Клер высказываться.

"Этот парень, который, как предполагается, привержен прозрачности и подотчетности в правительстве, первым делом, когда он пришел в суд, попытался заткнуть рот Эшли, чтобы она ничего не могла сказать, даже когда он в одностороннем порядке прекращал ее поддержку", – продолжил информатор, назвав действия миллиардера шокирующими и позорными.

В ходатайстве Сент-Клер об опеке она утверждает, что Маск впервые встретился с R.S.C. 21 сентября 2024 года в Нью-Йорке в течение двух часов. Затем он провел один час, посещая R.S.C. и Эшли на следующий день, 22 сентября 2024 года.

Илон Маск якобы с ребенком Эшли Сент-Клер Фото: Соцсети

"Следующий и последний раз, когда ответчик видел нашего ребенка, был 30 ноября 2024 года в Остине, штат Техас, всего в течение тридцати мину. Ответчик никогда не просил о встрече с нашим ребенком в других случаях, он никогда не общался со мной о нашем ребенке без моей подсказки, он никогда не просил фотографии нашего ребенка или не проверял его после визитов к врачу", – говорится в заявлении от 21 февраля 2025 года.

Ранее Фокус писал, что певица Граймс, мать троих детей Маска, снова обратилась к нему публично из-за их сына.