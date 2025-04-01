Бракує грошей: матері 13-ї дитини Ілона Маска довелося продати свою Tesla (відео)

26-річна блогерка, письменниця і MAGA-активістка Ешлі Сент-Клер, яка називає себе матір'ю дитини 53-річного техномагната Ілона Маска, заявила, що їй довелося продати свій автомобіль Tesla після того, як мільярдер урізав її аліменти вдвічі.

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Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією таблоїда, дівчину помітив співробітник видання, коли вона віддавала ключі від чорної Model S вартістю $100 тисяч представнику гіганта онлайн-продажів автомобілів Carvana біля своєї квартири на Мангеттені.

"Мені потрібно компенсувати 60%-ве скорочення, яке Ілон зробив з аліментів нашого сина", — пояснила вона репортерові. Коли її запитали, чи вважає вона, що Маск "мстивий" щодо неї, Сент-Клер відповіла: "Ну, це його modus operandi, коли жінки висловлюються".

"Ви можете перевірити акції, я не єдина, хто прибирає за ним. Ринки наздоганяють те, що я знала вже давно", — додала вона, маючи на увазі протести проти Tesla.

Ілон Маск відреагував на вчинок Ешлі. У Х він написав про те, що не знає, його це дитина чи ні, але він перерахував їй $2,5 млн і щорічно відправляє по $500 тисяч.

Ілон Маск спростував інформацію, що не платить гроші на дитину Фото: Скриншот

Сент-Клер у коментарі до публікації заявила, що Ілон використовує соцмережу, якою володіє, щоб поширювати про неї зневажливі повідомлення, а гроші він пересилав не їй, а їхній дитині. Вона також нагадала йому, що готова була зробити ДНК-тест на батьківство відразу ж, але Маск відмовився.

Фото: Скриншот

Востаннє Сент-Клера намагалася особисто поговорити з Маском 13 лютого, але він не відповів. Уже наступного дня вона опублікувала пост, де заявила, що власник Tesla і SpaceX є батьком її сина, який народився у вересні минулого року. Дитина, яку публічно назвали тільки її ініціалами "R.S.C.", була зачата на початку січня 2024 року під час поїздки Ілона та Ешлі на острів Сен-Бартелемі в Карибському морі.

Помста чи порушення договору?

Маск офіційно не визнав сина своїм, і 21 лютого Сент-Клер подала позов про встановлення батьківства та опіку до суду Нью-Йорка, заявивши, що Маск наказав їй тримати дитину в таємниці, а потім втік від неї та їхнього малюка в розпал переговорів про аліменти, змусивши її вийти на публіку і звернутися до суду.

Джерело каже, що після того, як справа стала публічною, Маск "помстився", скоротивши її виплати вдвічі "в односторонньому порядку", через що Сент-Клер ледь зводила кінці з кінцями.

"Відтоді, як вона завагітніла і народила дитину, Ілон виплачував їй аліменти. Але у нього був досить конкретний список вимог, включно з невизнанням себе батьком. Відтоді, як вона заперечила проти необхідного їм рівня контролю, він повністю відсторонився від неї. Коли вона публічно заявила, що дитина його, він більше ніколи з нею не розмовляв. Коли справа дійшла до суду з опіки та батьківства, він різко скоротив аліменти. Він скоротив їх більше ніж удвічі. Це суттєве скорочення, і він, вочевидь, зробив це в помсту за те, що вона подала до суду", — стверджує інформатор.

У Сент-Клер також є трирічний син від попереднього партнера, нью-йоркського мануального терапевта Джонні Александра. Вона виховує синів за допомогою няні на повний робочий день у своїй орендованій трикімнатній квартирі в центрі Мангеттена.

"Вона купила Tesla, щоб мати машину для перевезення обох дітей. Тепер вона продає її, бо їй потрібно зібрати гроші на покриття витрат, які Ілон просто не оплатив. Вона живе сама по собі. Вона не отримує жодної матеріальної допомоги від Ілона. І раптом їй як покарання дають набагато менше грошей на виховання цієї дитини, ніж будь-коли", — зазначила людина, обізнана із ситуацією.

Адвокати Маска подали клопотання нью-йоркському судді про закриття справи 14 березня, зберігши її деталі в таємниці і обмеживши можливість Сент-Клер висловлюватися.

"Цей хлопець, який, як припускають, прихильний до прозорості та підзвітності в уряді, насамперед, коли він прийшов до суду, спробував заткнути рота Ешлі, щоб вона нічого не могла сказати, навіть коли він в односторонньому порядку припиняв її підтримку", — продовжив інформатор, назвавши дії мільярдера шокуючими і ганебними.

У клопотанні Сент-Клер про опіку вона стверджує, що Маск вперше зустрівся з R.S.C. 21 вересня 2024 року в Нью-Йорку протягом двох годин. Потім він провів одну годину, відвідуючи R.S.C. і Ешлі наступного дня, 22 вересня 2024 року.

Ілон Маск нібито з дитиною Ешлі Сент-Клер Фото: Соцмережi

"Наступний і останній раз, коли відповідач бачив нашу дитину, був 30 листопада 2024 року в Остіні, штат Техас, всього протягом тридцяти хвилин. Відповідач ніколи не просив про зустріч із нашою дитиною в інших випадках, він ніколи не спілкувався зі мною щодо нашої дитини без моєї підказки, він ніколи не просив фотографії нашої дитини або не перевіряв її після візитів до лікаря", — ідеться в заяві від 21 лютого 2025 року.

Раніше Фокус писав, що співачка Граймс, мати трьох дітей Маска, знову звернулася до нього публічно через їхнього сина.