Павел Дуров оплатит ЭКО любой женщине моложе 38 лет, которая согласится родить ему ребенка

Ранее миллиардер и основатель Telegram заявлял, что у него уже больше сотни детей, которых он никогда не видел. А также шесть детей от трех партнерш.

41-летний Павел Дуров, состояние которого оценивается почти в 17 миллиардов долларов, также заявил, что все его дети, независимо от способа их зачатия, однажды унаследуют часть его состояния, пишет Daily Mail.

В подкасте Ле Фридмана он сказал: "Если они смогут подтвердить наличие у меня общего гена, то, возможно, лет через 30, они будут иметь право на долю в моем наследстве после моей смерти".

А в интервью французскому журналу Le Point он сказал: "Я не делаю различий между своими детьми".

Дуров публично связал снижение количества сперматозоидов во всем мире с экологическими факторами, включая загрязнение пластиком, и заявил, что гордится своим вкладом в решение этой проблемы.

Павел Дуров, Ирина Болгар и трое их детей Фото: Irina Bolgar/Instagram

В прошлом году десятки женщин откликнулись на объявление о бесплатной доставке спермы Дурова в московскую клинику. На конференциях и в социальных сетях утверждалось, что Дуров обладает "высокой генетической совместимостью".

А сам он начал свою "миссию" еще в декабре 2024 года, когда предложил оплатить процедуру ЭКО для женщин моложе 37 лет, использующих его сперму.

В рекламе также обещалось, что он заплатит женщинам моложе 38 лет, которые заинтересуются использованием его "востребованного материала", который он уже не сдает напрямую, но образцы хранятся в клинике "Альтравита" и "по прежнему доступны".

Во избежание юридических проблем доступ к образцам ограничен, и, по данным клиники, ими могут пользоваться только незамужние женщины в возрасте 37 лет и младше.

Предлагаемые эмбрионы проходят проверку на отсутствие генетических нарушений и в первую очередь предназначены для состоятельных российских и зарубежных клиентов.

Сергей Яковенко, директор московской клиники репродуктивной медицины "Альтравита" и друг Дурова, как сообщается, сказал ему, что обмен качественным генетическим материалом можно рассматривать как социальную ответственность в условиях роста мужского бесплодия.

Павел Дуров и его новая пассия Юлия Вавилова Фото: Павел Дуров / Telegram

Дуров заявил, что начал заниматься донорством спермы в 2010 году, когда согласился помочь другу, который испытывал трудности с зачатием детей. Впоследствии он продолжил донорство.

В прошлогоднем посте в Telegram он написал: "Моя деятельность по донорству помогла более чем ста парам в 12 странах завести детей". Он также объявил о своих планах сделать свою ДНК доступной для всех, чтобы его биологические дети могли легко найти друг друга.

Рассказывая о женщинах, откликнувшихся на объявление клиники, бывший врач, работавший там, сказал: "Все пациентки, которые приходили, выглядели прекрасно, были образованными и очень здоровыми".

Павел Дуров до того, как занялся своей внешностью Фото: uznayvse.ru

Он заявил, что Дуров не принимал участия в отборе женщин и добавил: "Внезапно появился шанс: все оплачено, а донором оказался такой успешный, умный и красивый человек".

Сначала у Дурова было двое детей от официальной подруги, а затем у него родилось еще трое от юристки Ирины Болгар, проживающей в Швейцарии.

Согласно сообщениям, в настоящее время пара находится в состоянии судебного разбирательства, в ходе которого она утверждает, что в 2023 году он прекратил оказывать ей и ее детям какую-либо финансовую поддержку.

В настоящее время он состоит в отношениях с блогершей Юлией Вавиловой, которая сообщила о выкидыше, случившемся у нее в 2024 году.

