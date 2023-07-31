Хотіли знімати красиві відео: в Індії спіймали батьків, які продали дитину заради iPhone

За даними поліції, після молодшого малюка подружжя хотіло продати ще й семирічну доньку, але їм завадили сусіди.

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Подружня пара із Західної Бенгалії (Індія) продала восьмимісячного сина, а виручені гроші витратила на iPhone 14 і подорожі країною. Про інцидент повідомляє медіа DailyO з посиланням на поліцію.

Батьки дитини — Джайдев і Сатхі — виявилися блогерами. Але для того, щоб знімати якісні відеоролики і робити фото, їм не вистачало високотехнологічного смартфона. За інформацією поліції, пара вирішила виручити гроші на техніку з продажу власної маленької дитини.

Після того як подружжя знайшло покупницю (нею виявилася жінка, на ім'я Пріянка Гхош), вони отримали гроші і купили на них смартфон від Apple. Гроші, що залишилися, вони витратили на подорожі штатом, у якому знімали контент для Instagram.

Можливо, злочин так і залишився б непокараним, якби на сполох не підняли тривогу сусіди Джайдева і Сатхі. Спочатку вони здивувалися тому, що давно не бачили молодшої дитини пари. А потім помітили, що подружжя, попри не найкраще фінансове становище, купило дорогий телефон. Люди звернулися зі своїми підозрами до поліції. У результаті оперативних і слідчих дій факт торгівлі дітьми підтвердився.

Матір дитини та її "покупницю" затримали. Батько дитини поки що на волі попри те, що він також намагався продати свою старшу дитину — семирічну доньку. У поліції зазначають, що в Західній Бенгалії, як і, зрештою, в усій Індії, торгівля дітьми не такий вже й рідкісний злочин. Однак "угоду", в якій дитину обміняли на смартфон, вони бачать уперше.

Нагадаємо, 2021 року в Афганістані голодуюча сім'я продала дитину за $500. Батьки розповіли, що дитину нова сім'я забере тоді, щойно вона навчиться ходити. Тоді ж вони отримають і залишок суми за продаж.

ЗМІ вже писали про дивні випадки, пов'язані з торгівлею дітьми. Так, у 2010 році американка обміняла свою дочку на пістолет. Під час допиту жінка зізналася, що зважилася на продаж власної доньки через те, що вважала, що друзі зможуть краще виховати дівчинку, ніж вона сама