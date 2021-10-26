В Афганістані сім'я, яка голодує, продала дитину за $500

Щойно дівчинка навчиться ходити, за нею прийде покупець, який уже заплатив частину загальної суми. Цих грошей сім'ї вистачить на кілька місяців.

Сім'я з околиць афганського міста Герат була змушена продати новонароджену дочку за 500$, інакше решта дітей померла б від голоду. Про це повідомляє ВВС.

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"Мої інші діти вмирали від голоду, тому довелося продати молодшу дочку, — пояснює мати, ім'я якої не називається з міркувань безпеки. — Як мені не впадати у відчай? Вона моя дитина. Хотілося б не бути в такій ситуації, коли доводиться продавати власних дітей".

Її чоловік займався збиранням сміття, але зараз це заняття не приносить йому жодних грошей.

"Ми голодуємо. Зараз у нас немає ні борошна, ні олії в будинку. Немає нічого. Моя дочка не знає, яке майбутнє на неї чекає. Не знаю, як вона до цього поставиться, але мені довелося на це піти", — пояснює батько дитини.

Щойно вона навчиться ходити, за нею прийде людина, яка її купила. Вона вже заплатила більшу половину від загальної суми $500. Цих грошей сім'ї вистачить, щоб прожити кілька місяців, покупець дитини сказав, що їхня дочка вийде заміж на його сина. Але ніхто не дає гарантій.

Багатьом сім'ям в Афганістані доводиться продавати дітей. За словами журналістів, навіть під час зйомок до них підійшов один афганець та запропонував купити дитину.

Афганістан переживає гуманітарну кризу, становище в країні почало різко погіршуватися після того, як у середині серпня владу захопили таліби, і місцеві жителі змушені йти на крайні заходи, щоб прогодувати сім'ї.

Міжнародним фондам, які раніше підтримували украй нестабільну економіку країни, довелося призупинити допомогу.

Практично вся місцева система охорони здоров'я фінансувалася Заходом, а зараз, коли фінансування припинилося, майже мільйон афганських дітей опинилися на межі смерті.

Лікарям та медперсоналу місяцями не виплачують зарплату, не вистачає коштів на закупівлю медикаментів.

Раніше Фокус повідомляв, що життя в Афганістані після повернення талібів почало радикально змінюватися. Так, у Кабулі жінок зупиняють, якщо вони йдуть вулицею поодинці, яскравий одяг їм довелося змінити на довгий і темний, а чоловіки афганці почали відрощувати бороди.