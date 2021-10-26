В Афганистане голодающая семья продала ребенка за $500

Как только девочка научится ходить, за ней придет покупатель, который уже заплатил часть общей суммы. Этих денег семье хватит на несколько месяцев.

Семья из окрестностей афганского города Герат была вынуждена продать новорожденную дочь за 500$, иначе остальные дети умерли бы от голода. Об этом сообщает BBC.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Мои остальные дети умирали от голода, поэтому пришлось продать младшую дочь, — объясняет мать, имя которой не называется по соображениям безопасности. — Как мне не отчаиваться? Она мой ребенок. Хотелось бы не быть в такой ситуации, когда приходится продавать собственных детей".

Ее муж занимался сбором мусора, но сейчас это занятие не приносит ему никаких денег.

"Мы голодаем. Сейчас у нас нет ни муки, ни масла в доме. Нет ничего. Моя дочь не знает, какое будущее ее ждет. Не знаю, как она к этому отнесется, но мне пришлось на это пойти", — объясняет отец ребенка.

Как только она научится ходить, за ней придет человек, который ее купил. Он уже заплатил большую половину от общей суммы в $500. Этих денег семье хватит, чтобы прожить несколько месяцев, покупатель ребенка сказал, что их дочь выйдет замуж на его сына. Но никто не дает гарантий.

Многим семьям в Афганистане приходится продавать детей. По словам журналистов, даже во время съемок к ним подошел один афганец и предложил купить ребенка.

Афганистан переживает гуманитарный кризис, положение в стране стало резко ухудшаться после того, как в середине августа власть захватили талибы, и местные жители вынуждены идти на крайние меры, чтобы прокормить семьи.

Международным фондам, которые раньше поддерживали крайне нестабильную экономику страны, пришлось приостановить помощь.

Практически вся местная система здравоохранения финансировалась Западом, а сейчас, когда финансирование прекратилось, почти миллион афганских детей оказался на грани смерти.

Врачам и медперсоналу месяцами не выплачивают зарплату, не хватает средств для закупку медикаментов.

Ранее Фокус сообщал, что жизнь в Афганистане после возвращения талибов начала радикально меняться. Так, в Кабуле женщин останавливают, если они идут по улице в одиночку, яркую одежду им пришлось сменить на длинную и темную, а мужчины афганцы стали отращивать бороды.