При монастирі у Києві діяла підпільна школа: СБУ взялася за справу (відео)

У ЗМІ повідомили про підпільну школу при одному з монастирів УПЦ МП, де навчають дітей за радянськими підручниками. В Офісі Генерального прокурора заявили, що вже порушена кримінальна справа.

Журналісти "Слідство.Інфо" оприлюднили інформацію про підпільну школу у Києві. У Голосіївському районі при монастирі діяв навчальний заклад, де дітей навчали за радянськими підручниками та залучали до виконання радянських пісень. Про це 7 січня повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури слідчі Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України", — зазначила вона.

Правоохоронці вже встановлюють, як підпільна школа була створена й як функціонувала. Також вони перевіряють, чи ходили діти до державних закладів освіти, де мали навчатись офіційно. З'ясовують нині й джерела фінансування скандальної школи у Києві.

"Досудове розслідування триває. Усім встановленим фактам буде надано правову оцінку відповідно до вимог кримінального законодавства", — додали у відомстві.

Підпільна школа у Києві: що вже відомо

Розслідувачі дізнались, що у підпільній школі навчається понад 60 учнів 1-9 класів та працюють 16 педагогів. Православний заклад "Перспектива" був заснований у лютому 2025 року, і його директоркою є Анна Болгова. Там дотримуються радянської системи освіти, зокрема початкову школу скоротили до трьох років.

У розкладі — предмет "слов’янська мова", на якому дітей фактично навчають російської. Вчителька Лариса Абросімова запевнила, що викладає при цьому державною мовою, і її предмет нібито підвищує грамотність дітей.

Серед підручників є справжній раритет, зокрема діти навчаються арифметиками за книжками 1966 року. Також на уроках їм показують російські фільми та змушують співати радянські пісні.

При цьому формально документи учнів підпільної школи зберігаються в інших, ліцензованих закладах. Місцеві директорки підтвердили, що діти там лише числяться, а фактично навчаються при монастирі.

У Державній службі якості освіти України відреагували на сюжет, пообіцявши провести перевірку.

