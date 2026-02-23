В Сумах в "альтернативной школе" преподают русский язык: СБУ исследует ее деятельность, — СМИ

В Сумах альтернативное образовательное пространство "Асгард" оказалось под пристальным вниманием после того, как выяснилось, что среди предметов здесь преподают русский язык и литературу, а часть занятий проводят на русском. На фоне обращений родителей и публичной огласки сейчас проверяют, соответствует ли такая деятельность требованиям украинского законодательства.

Как говорится в материале издания "Суспільне Суми", в редакцию обратились горожане, которые обратили внимание на работу "Семейного образовательного пространства Асгард". В соцсетях инициатива позиционирует себя как альтернативную школу для учащихся младшего и среднего звена. Кроме того, обучение декларируется здесь как платное: на странице указаны различные пакеты занятий — в зависимости от возраста детей, стоимость колеблется от более 5 тысяч до почти 9 тысяч гривен в месяц. В то же время в комментарии другому медиа руководитель пространства называла другую сумму — 11 тысяч гривен за полный учебный день.

Відео дня

Организаторы заявляют о преподавании полного перечня школьных дисциплин с возможностью оформления учеников в лицензированном заведении для получения документов государственного образца. Кроме базовых предметов, предлагают дополнительные занятия — каллиграфию, воспитание "на основе культуры и семейных ценностей". Среди учебных курсов указаны русский язык и литература. Также на страницах в социальных сетях размещено объявление о консультациях по "германской медицине", дистанционной диагностике и курсе психосоматики для детей от 11 лет.

Скриншоты со страницы "Асгарда" в Instagram Фото: Суспільне

В материале говорится, что основательницей этого пространства является Марина Короткая. После общественного резонанса 16 ноября она обнародовала видеообращение с извинениями перед теми, кого могла задеть деятельность организации, но пока оно недоступно.

Что известно об особенностях обучения в "Асгард"

В общении с журналистами издания "Цукр" руководитель объяснила, что в работе используют программу "Росток", а обучение происходит как на украинском, так и на русском языках. По ее словам, во время занятий применяют также отдельные советские и дореволюционные учебники — в частности по математике, поскольку они содержат задачи на логику и сообразительность. Она утверждает, что дети находятся в украиноязычной среде, однако оперируют и русской терминологией.

После дополнительных вопросов Марина Короткая заявила, что "Асгард" не является ни официальным учебным заведением, ни субъектом хозяйствования. По ее словам, речь идет не об оплате образовательных услуг, а об "обмене ценностью" на основании устных договоренностей между участниками. Четкого ответа о наличии укрытия для детей во время воздушных тревог она не предоставила. Также подчеркнула, что организация самостоятельно определяет программы и содержание занятий.

Комментируя замечания по преподаванию русского языка, руководительница отметила, что имеет в виду "язык предков", а не русский язык в современном понимании.

Скриншоты со страницы "Асгарда" в Instagram Фото: Суспільне

Также в комментарии журналистам представитель Уполномоченного по защите государственного языка в Сумской области Виктория Витер заявила, что в деятельности пространства усматриваются признаки возможного нарушения Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В частности, закон определяет украинский языком образовательного процесса, а также обязывает учебные заведения вести официальные страницы на государственном языке. Сейчас выясняется, имеет ли организация соответствующий правовой статус и лицензию. Одно из недавних сообщений в соцсетях, где говорилось о "языке предков" в ответ на критику относительно изучения языка страны-агрессора, приобщают к материалам проверки.

Более того, журналисты "Суспільне Суми" готовят обращение в Украинский центр оценивания качества образования и Службу безопасности Украины с просьбой проверить, осуществляется ли образовательная деятельность на законных основаниях. Также редакция ожидает комментарии родителей, чьи дети посещали занятия, и заявляет о готовности предоставить слово представителям организации.

Отдельно отмечается, что "Асгард" не входит в систему общего среднего образования, о чем сообщила начальница областного управления Государственной службы качества образования Сумской области Алла Рябуха.

Также в статье напомнили, что прямого законодательного запрета на использование русского языка в образовательном процессе в Украине нет, поскольку это может трактоваться как дискриминация. Вместе с тем профильный парламентский комитет недавно поддержал изъятие русского языка из перечня языков, подлежащих особой защите в соответствии с Европейской хартией региональных или миноритарных языков.

"Альтернативная школа" в Сумах: какова реакция СБУ

Кроме этого, как отмечает издание Hromadske, журналисты обратились в Службу безопасности Украины с просьбой прокомментировать, поступали ли в ведомство обращения о деятельности образовательного пространства в Сумах и проверяли ли там возможные нарушения. В ответе в СБУ отметили, что региональное подразделение сейчас изучает эти обстоятельства, а сама служба "системно противодействует любым угрозам национальной безопасности".

Напомним, что в Киеве при монастыре УПЦ МП "Голосеевская пустынь" журналисты разоблачили подпольную школу, где детей обучают по советским учебникам, а также показывают российские фильмы. Официально заведение позиционирует себя как "семейный клуб".

Впоследствии глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент заявил, что ему не известно, о каком заведении при монастыре идет речь в расследовании