Заборона мобільних телефонів у школах: у Міносвіти пояснили, чи введуть її

Заборона мобільних телефонів у школах потребує обговорень із громадськістю, однак поява боксів, де діти можуть залишати смартфони на період уроків, допоможе їм більше уваги та часу приділити урокам.

Наразі тема заборони не є пріоритетною для Міністерства освіти і науки, заявив в ефірі програми "Рандеву з Яніною Соколовою" на "5 каналі" глава відомства Оксен Лісовий.

За його словами, практика залишення телефонів перед уроком у спеціальних боксах має місце у світі і навіть доводить свою ефективність. Наявність такої коробки в класі, куди учні відправляють свої гаджети, допомагає їм сфокусуватися на уроках.

"Це наша думка, але цю дискусію треба провести з громадськістю. Це ніхто не забороняє робити сьогодні школам, школа може такий соціальний договір із батьками укласти і запровадити такий підхід. Питання в тому, чи потрібна для цього директива Міністерства освіти? Хіба що для того, щоб сказати батькам, якщо не хочеш їм пояснювати, чому це важливо, що у вас наказ міністерства", — пояснив він.

У березні минулого року освітня обмудсменка Надія Ліщик нагадувала у Facebook, що на законодавчому рівні в Україні не встановлено заборону на використання мобільних телефонів у закладах освіти. Саме тому у школи немає юридичних підстав забороняти учням мати мобільні пристрої.

"Ми не можемо ігнорувати технологічний прогрес, але маємо працювати над тим, щоб використовувати його досягнення на користь, а не шкоду. Вважаю, що безпекові чинники — наявність воєнного стану, зростання кількості випадків жорстокого поводження, насильства щодо дітей показують нам, що мобільні телефони не можуть бути заборонені в закладах освіти. Водночас очевидно, що мають існувати певні правила користування ними", — зазначила Ліщик.

Вона додала, що оскільки в Україні на державному рівні відсутні акти, які б унормовували використання мобільних телефонів у закладах освіти, це ускладнює запровадження таких загальношкільних правил і правомірність вимоги до їх виконання.

Нагадаємо, Південна Корея стала однією з перших країн світу, які запровадили національну заборону на використання мобільних телефонів у шкільних класах. Законопроєкт отримав двосторонню підтримку під час парламентського голосування. Він дозволяє використовувати цифрові пристрої тільки для учнів з інвалідністю або для освітніх цілей.

Документ набуває чинності з березня цього року.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна планує заборонити користування соціальними мережами особам віком до 15 років.