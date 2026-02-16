Запрет мобильных телефонов в школах: в Минобразования объяснили, введут ли его

Запрет мобильных телефонов в школах требует обсуждений с общественностью, однако появление боксов, где дети могут оставлять смартфоны на период уроков, поможет им больше внимания и времени уделить урокам.

На данный момент тема запрета не является приоритетной для Министерства образования и науки, заявил в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой" на "5 канале" глава ведомства Оксен Лисовой.

По его словам, практика оставления телефонов перед уроком в специальных боксах имеет место в мире и даже доказывает свою эффективность. Наличие такой коробки в классе, куда ученики отправляют свои гаджеты, помогает им сфокусироваться на уроках.

"Это наше мнение, но эту дискуссию надо провести с общественностью. Это никто не запрещает делать сегодня школам, школа может такой социальный договор с родителями заключить и ввести такой подход. Вопрос в том, нужна ли для этого директива Министерства образования? Разве что для того, чтобы сказать родителям, если не хочешь им объяснять, почему это важно, что у вас приказ министерства", – объяснил он.

В комментариях под видео пользователи пишут об опыте запретов телефонов в других странах.

В марте прошлого года образовательный обмудсмен Надежда Лищик напоминала в Facebook, что на законодательном уровне в Украине не установлен запрет на использование мобильных телефонов в учебных заведениях. Именно поэтому у школы нет юридических оснований запрещать учащимся иметь мобильные устройства.

"Мы не можем игнорировать технологический прогресс, но должны работать над тем, чтобы использовать его достижения на пользу, а не вред. Считаю, что факторы безопасности – наличие военного положения, рост количества случаев жестокого обращения, насилия в отношении детей показывают нам, что мобильные телефоны не могут быть запрещены в учебных заведениях. Вместе с тем очевидно, что должны существовать определенные правила пользования ими", – отметила Лищик.

Она добавила, что поскольку в Украине на государственном уровне отсутствуют акты, нормирующие использование мобильных телефонов в учебных заведениях, это усложняет введение таких общешкольных правил и правомерность требования к их выполнению.

Напомним, Южная Корея стала одной из первых стран мира, которые ввели национальный запрет на использование мобильных телефонов в школьных классах. Законопроект получил двустороннюю поддержку во время парламентского голосования. Он позволяет использовать цифровые устройства только для учеников с инвалидностью или для образовательных целей.

Документ вступает в силу с марта этого года.

Также сообщалось, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страна планирует запретить пользование социальными сетями лицам в возрасте до 15 лет.