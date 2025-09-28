Южная Корея запретила смартфоны в школах: действует закон о борьбе с зависимостью от соцсетей

Южная Корея стала одной из первых стран мира, которые ввели национальный запрет на использование мобильных телефонов в школьных классах. Законопроект получил двустороннюю поддержку во время парламентского голосования.

Как сообщает Reuters, новый запрет вступит в силу с марта следующего года. Он позволяет использовать цифровые устройства только для учеников с инвалидностью или для образовательных целей.

"Зависимость нашей молодежи от социальных сетей сейчас достигла серьезного уровня", — заявил Чо Чжон-хун, законодатель от оппозиционной партии народной силы и один из спонсоров законопроекта.

Он отметил серьезность ситуации: "У наших детей каждое утро глаза красные. Они сидят в Instagram до 2-3 часов ночи".

Согласно опросу Министерства образования Южной Кореи, около 37% учащихся средней и старшей школы признают влияние социальных сетей на их повседневную жизнь. Еще 22% испытывают тревогу, если не могут получить доступ к своим учетным записям.

Южная Корея занимает первое место среди 27 стран по уровню проникновения цифровых технологий. Согласно данным исследовательского центра Pew Research Center, 99% южнокорейцев пользуются интернетом, а 98% имеют смартфоны.

Многие школы в стране уже имеют собственные ограничения на использование смартфонов. Новый законопроект формализует и унифицирует эти правила по всей стране.

Некоторые молодежные правозащитные группы выразили противодействие запрету. Они утверждают, что такие ограничения нарушают права человека детей.

