Південна Корея заборонила смартфони у школах: діє закон про боротьбу з залежністю від соцмереж

Південна Корея стала однією з перших країн світу, що запровадили національну заборону на використання мобільних телефонів у шкільних класах. Законопроєкт отримав двосторонню підтримку під час парламентського голосування.

Як повідомляє Reuters, нова заборона набуде чинності з березня наступного року. Вона дозволяє використовувати цифрові пристрої лише для учнів з інвалідністю або для освітніх цілей.

"Залежність нашої молоді від соціальних мереж зараз досягла серйозного рівня", — заявив Чо Чжон-хун, законодавець від опозиційної партії народної сили та один зі спонсорів законопроєкту.

Він наголосив на серйозності ситуації: "У наших дітей щоранку очі червоні. Вони сидять в Instagram до 2-3 години ночі".

Згідно з опитуванням Міністерства освіти Південної Кореї, близько 37% учнів середньої та старшої школи визнають вплив соціальних мереж на їхнє повсякденне життя. Ще 22% відчувають тривогу, якщо не можуть отримати доступ до своїх облікових записів.

Південна Корея посідає перше місце серед 27 країн за рівнем проникнення цифрових технологій. Згідно з даними дослідницького центру Pew Research Center, 99% південнокорейців користуються інтернетом, а 98% мають смартфони.

Багато шкіл у країні вже мають власні обмеження на використання смартфонів. Новий законопроєкт формалізує та уніфікує ці правила по всій країні.

Деякі молодіжні правозахисні групи висловили протидію забороні. Вони стверджують, що такі обмеження порушують права людини дітей.

