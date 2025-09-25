17-річний хлопець загинув на стоянці, повторюючи TikTok-тренд: його другу загрожує в'язниця

На початку літа в американському штаті Пенсільванія сталася трагедія — на паркуванні поблизу школи загинув 17-річний Девід Нагі, який намагався виконати виклик з соцмереж. Раніше через цей же тренд отримала важкі травми 20-річна дівчина, друзів обох молодих людей тепер звинувачують у "грубій недбалості та необережності».

У TikTok завірусився небезпечний виклик, для виконання якого люди прив'язують предмети або себе до машин і рухаються на великій швидкості. 1 червня цей тренд призвів до трагедії, коли 17-річний хлопець отримав смертельну травму голови. Деталями поділились 25 серпня у The Mirror.

Нагі їхав на столі, прив'язаному мотузкою до задньої частини автівки свого друга. Однак в якийсь момент водій зробив різкий маневр на автостоянці поблизу школи, внаслідок чого підліток загинув. У ЗМІ повідомили про "необережне керування" машиною під час спроби повторити популярний тренд.

Фото загиблого Девіда Нагі Фото: Відкриті джерела

У прокуратурі не розкривають ім'я друга загиблого, але там підтвердили, що він обвинувачується у ненавмисному вбивстві. Цей випадок — не перший, 18 березня важкі травми голови також отримала 20-річна дівчина. Вона стояла на багажнику, поки її 19-річна подруга Енія Серіна Альварадо керувала машиною на паркуванні.

Тепер обом друзям, які допомагали виконувати "виклик" з TikTok, загрожує кримінальна відповідальність за завдану шкоду. У випадку Альварадо йдеться про завдання важких травм з використанням транспорту. Прокурори наголошують, що інциденти стались через "грубу недбалість та необережність".

"Сім'ї були дуже близькі з цими друзями і довіряли їм, тобто вони дуже добре їх знали. Саме це і є найсумнішим у цій справі. Важливо, щоб громадськість розуміла, що такі виклики можуть мати серйозні реальні наслідки, створюючи значний ризик для учасників, а іноді й для оточуючих", — заявив окружний прокурор Стівен Баратта.

У поліції Пенсильванії "серфінг-тренд" з TikTok назвали "небезпечним викликом". Очікується, що обидві справи будуть вирішені без судового розгляду. З молодих людей можуть зняти кримінальні обвинувачення через те, що для обох це були перші правопорушення.

У TikTok журналістів запевнили, що відео з "серфінгом" по асфальту порушують правила спільноти, і 99,8% таких роликів видаляють. Водночас 92,4% відео, які видаляють за порушення правил, ніхто не встигає побачити до цього.

Знайти відео з трендом "серфінгу" у TikTok наразі неможливо Фото: Скриншот

