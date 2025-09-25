Навіть паспорт не віддали: туристку депортували одразу після прильоту в країну (фото)

22-річна Ребека МакКаррі з Лохгілпхеда (Шотландія) зіткнулася зі справжнім кошмаром під час відпустки в Марокко. Дівчину депортували практично одразу після прильоту в Марракеш, тому що вона помилково залишила свій паспорт у салоні літака Ryanair.

За її словами, вона одразу ж попросила персонал допомогти повернути документ. Про це пише Lad Bible.

Ребека прилетіла в липні разом із друзями, але вже через п'ять хвилин після виходу з літака зрозуміла, що паспорт залишився на борту. Однак співробітники заявили, що обшукали літак, але нічого не знайшли.

За словами туристки, у відділенні прикордонної поліції її кілька годин допитували, під час чого вона втрачала свідомість через хронічний біль. Їй повідомили, що доведеться чекати на зворотний рейс до п'яти днів, попри те, що її літак все ще перебував в аеропорту.

"Вони сміялися наді мною", — розповіла дівчина. У підсумку її депортували не в Единбург, звідки вона вилетіла, а в Манчестер. Батькові Ребеки довелося їхати шість годин, щоб забрати дочку.

Ребекка зізналася, що тепер відчуває тривогу і боїться літати Фото: Kennedy News & Media

Іронія ситуації полягала в тому, що її паспорт пізніше знайшла подруга на борту, він лежав саме там, де дівчина його залишила. Але їй не дозволили залишити документ у себе, і співробітники Ryanair вилучили його. Щоб повернути паспорт, Ребекці довелося їхати в аеропорт Единбурга і заплатити 30 фунтів (1670 гривень).

Після інциденту дівчина понад місяць намагалася зв'язатися з авіакомпанією, щоб подати скаргу, але безуспішно.

"Усі шляхи приводять у глухий кут. Я пробувала чат-боти, пошту, дзвінки — нічого не дало результату", — сказала вона.

Цей досвід залишив сильний відбиток британці. Ребека зізналася, що тепер відчуває тривогу і боїться літати.

У Ryanair заявили, що пасажирці відмовили у в'їзді в Марракеш через відсутність паспорта під час проходження контролю. На вимогу влади Марокко авіакомпанія пересадила її на найближчий рейс до Великої Британії того самого дня. У компанії наголосили, що кожен пасажир несе відповідальність за свої документи, а всі знайдені речі здаються в бюро знахідок. Пізніше паспорт Ребеки дійсно було передано в бюро аеропорту Единбурга.

