Літак здійснив аварійну посадку через пасажирів, які почали їсти свої паспорти

Двоє чоловіків, які перебували на борту, повели себе вкрай дивно: один почав виривати сторінки зі свого паспорта і їсти їх, а інший — намагався змити документ у туалеті.

Звичайний переліт із Мілана (Італія) до Лондона (Велика Британія) для десятків пасажирів Ryanair перетворився на справжній кошмар. Про це пише Daily Star.

Свідки розповіли, що все почалося через 15-20 хвилин після зльоту, коли загорілося табло "пристебніть ремені". Атмосфера в салоні різко змінилася: люди почали перемовлятися і намагатися зрозуміти, що відбувається, а частина пасажирів впала в паніку.

За словами очевидців, стюардеси оперативно зреагували на те, що відбувається, але утримати ситуацію під контролем було непросто.

"Я ніколи не відчував такого жаху. Це були найстрашніші 15 хвилин у моєму житті", — поділився один із пасажирів.

Звичайний переліт із Мілана до Лондона перетворився на справжній кошмар Фото: Pinterest

Коли чоловік замкнувся в туалеті й відмовився вийти, стюардеси стукали у двері та благали відкрити, але безуспішно. У цей момент напруга на борту сягнула межі: багато хто почав думати про найгірший сценарій.

Екіпаж ухвалив рішення змінити курс і посадити літак у Парижі (Франція). Після приземлення місцева поліція затримала обох чоловіків. На борту провели повний огляд багажу, що зайняло близько двох годин.

Пасажири, хоч і злякалися, відзначили високий професіоналізм екіпажу Ryanair.

"Вони зберегли спокій і навіть ближче до кінця роздали напої, щоб ми трохи розслабилися. Я просто радий, що повернувся на землю", — сказав один із мандрівників.

Літак після перевірки вирушив до Лондона, а історія про "з'їдені паспорти" вже встигла викликати бурхливе обговорення у ЗМІ та соціальних мережах.

