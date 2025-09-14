Другий шанс: літак із подушками безпеки може захистити під час падіння (фото)

Протягом десятиліть людство шукало способи зробити авіаперельоти максимально безпечними. Тепер двоє інженерів із Дубая впевнені, що знайшли рішення. Вони представили проєкт "Відродження", який перетворює весь літак на "кокон безпеки".

Подушки з багатошарової тканини мають пом'якшити удар. Про це пише Metro.

Ідея виникла після катастрофи рейсу Air India 171 в Ахмадабаді, в якій загинули майже всі пасажири. Ешель Васім і Дхарсан Шрінівасан з Інституту технологій і науки Бірла створили концепцію, де штучний інтелект заздалегідь передбачає можливу несправність. У разі загрози він активує масивні подушки безпеки, що вилітають з носа, живота і хвоста літака менш ніж за 2 секунди.

Подушки з багатошарової тканини мають пом'якшити удар, а система додатково використовує CO2-балони, гальмівні парашути й датчики для уповільнення і контрольованої посадки.

Автори називають "Відродження" не просто інженерним рішенням, а "обіцянкою другого шансу": "Чому немає системи виживання після невдач? Навіть у найважчих ситуаціях може бути шанс врятуватися", — кажуть вони.

Ешель Васім і Дхарсан Шрінівасан з Інституту технологій і науки Бірла створили концепцію, де штучний інтелект заздалегідь передбачає можливу несправність Фото: SWNS

Проєкт уже вийшов у фінал премії Джеймса Дайсона, яка відзначає винаходи, здатні змінити майбутнє. Однак експерти задаються питаннями: що робити із зайвою вагою конструкції, чи можна уникнути хибних спрацьовувань і наскільки економічно виправдане її впровадження.

Видання зазначає, що історія не унікальна. Раніше пропонувалися ідеї знімних пасажирських капсул і парашутних систем. Наприклад, український інженер Володимир Татаренко 2016 року представив концепт кабіни з парашутом, а американська Cirrus Airframe Parachute System отримала схвалення FAA ще 1998 року.

Проте у світі, де за даними IATA лише 1,14 з мільйона рейсів закінчуються аварією, інженери продовжують шукати нові способи зробити перельоти ще безпечнішими.

