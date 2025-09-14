Второй шанс: самолет с подушками безопасности может защитить во время падения (фото)

На протяжении десятилетий человечество искало способы сделать авиаперелеты максимально безопасными. Теперь двое инженеров из Дубая уверены, что нашли решение. Они представили проект "Возрождение", который превращает весь самолет в "кокон безопасности".

Related video

Подушки из многослойной ткани должны смягчить удар. Об этом пишет Metro.

Идея возникла после крушения рейса Air India 171 в Ахмадабаде, в котором погибли почти все пассажиры. Эшель Васим и Дхарсан Шринивасан из Института технологий и науки Бирла создали концепцию, где искусственный интеллект заранее предсказывает возможную неисправность. В случае угрозы он активирует массивные подушки безопасности, вылетающие из носа, живота и хвоста самолета менее чем за 2 секунды.

Подушки из многослойной ткани должны смягчить удар, а система дополнительно использует CO2-баллоны, тормозные парашюты и датчики для замедления и контролируемой посадки.

Авторы называют "Возрождение" не просто инженерным решением, а "обещанием второго шанса": "Почему нет системы выживания после неудач? Даже в самых тяжелых ситуациях может быть шанс спастись", — говорят они.

Эшель Васим и Дхарсан Шринивасан из Института технологий и науки Бирла создали концепцию, где искусственный интеллект заранее предсказывает возможную неисправность Фото: SWNS

Проект уже вышел в финал премии Джеймса Дайсона, которая отмечает изобретения, способные изменить будущее. Однако эксперты задаются вопросами: что делать с лишним весом конструкции, можно ли избежать ложных срабатываний и насколько экономически оправдано ее внедрение.

Издание отмечает, что история не уникальна. Ранее предлагались идеи съемных пассажирских капсул и парашютных систем. Например, украинский инженер Владимир Татаренко в 2016 году представил концепт кабины с парашютом, а американская Cirrus Airframe Parachute System получила одобрение FAA еще в 1998 году.

Тем не менее, в мире, где по данным IATA лишь 1,14 из миллиона рейсов заканчиваются аварией, инженеры продолжают искать новые способы сделать перелеты еще безопаснее.

Ранее Фокус сообщал, что работница круизного лайнера раскрыла, сколько зарабатывают члены экипажа. Создатель контента Элли Керр рассказала о сложной финансовой реальности, с которой сталкиваются многие танцоры и артисты во время работы в море.

Также стало известно, что пассажир круизного лайнера прыгнул за борт, чтобы не платить. Мужчина из Пуэрто-Рико оказался в центре громкого скандала после того, как попытался сбежать от сотрудников правоохранительных органов.