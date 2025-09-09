Скандал на борту: девушка готовит себе еду прямо в самолете (видео)

Фудблогер по имени Кэти прямо на борту авиалайнера замешала тесто, раскатала его и приготовила ньокки на высоте 30 000 футов (9,1 км).

Related video

Вкусная еда в самолете — редкость, поэтому одна путешественница решила взять дело в свои руки. Видео с ее необычным "ужином в небе" набрало более 10,4 миллиона просмотров в TikTok, но вызвало бурю критики.

Многие пользователи назвали поступок "отвратительным" и "негигиеничным".

Бортпроводники давно предупреждают, что самолет — одно из самых грязных мест. На сиденьях, столиках и шторах остаются частицы пищи, бактерии и даже следы биологических жидкостей. Поэтому врачи и экипаж настоятельно советуют воздерживаться от подобных экспериментов в полете.

Несмотря на это, пассажиры продолжают рисковать. Фудблогер по имени Кэти прямо на борту авиалайнера замешала тесто, раскатала его и приготовила ньокки на высоте 30 000 футов (9,1 км). Ролик быстро стал вирусным и набрал более 10,4 млн просмотров. Также ранее в сети появлялись ролики, где смельчаки готовили чесночные креветки прямо в туалете самолета или делали салаты и вареные яйца на борту, создавая для попутчиков дискомфорт и неприятные запахи.

Реакция соцсетей

В комментариях под видео Кэти подписчики не сдерживали эмоций:

"Как человек, который мыл самолеты, скажу: улицы Лос-Анджелеса чище, чем то, к чему вы прикасаетесь в салоне";

"Не понимаю, как можно не знать, что самолет — самое негигиеничное место";

"Если бы рядом со мной начали готовить пасту, я бы потерял самообладание".

Критики также подчеркнули, что девушка даже не довела свои ньокки до конца приготовления, оставив их сырыми.

Ранее Фокус сообщал, что путешественник показал, что можно купить за $1 в стране, которую назвали "самой дешевой". Американский трэвел-блогер Дрю Бински посетил 197 стран мира. Недавно мужчина поделился необычным опытом путешествия в Узбекистан

Также стало известно, что турист прыгнул в воду 263-летней достопримечательности Рима и сразу пожалел об этом. Очередной путешественник решил испытать удачу и нарушил строгие правила у знаменитого фонтана Треви.