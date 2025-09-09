Скандал на борту: дівчина готує собі їжу просто в літаку (відео)

Фудблогерка на ім'я Кеті прямо на борту авіалайнера замішала тісто, розкачала його і приготувала ньоккі на висоті 30 000 футів (9,1 км).

Related video

Смачна їжа в літаку — рідкість, тому одна мандрівниця вирішила взяти справу у свої руки. Відео з її незвичайною "вечерею в небі" набрало понад 10,4 мільйона переглядів у TikTok, але викликало бурю критики.

Багато користувачів назвали вчинок "огидним" і "негігієнічним".

Бортпровідники давно попереджають, що літак — одне з найбрудніших місць. На сидіннях, столиках і шторах залишаються частинки їжі, бактерії і навіть сліди біологічних рідин. Тому лікарі та екіпаж настійно радять утримуватися від подібних експериментів у польоті.

Попри це, пасажири продовжують ризикувати. Фудблогерка на ім'я Кеті прямо на борту авіалайнера замішала тісто, розкачала його і приготувала ньоккі на висоті 30 000 футів (9,1 км). Ролик швидко став вірусним і набрав понад 10,4 млн переглядів. Також раніше в мережі з'являлися ролики, де сміливці готували часникові креветки прямо в туалеті літака або робили салати і варені яйця на борту, створюючи для попутників дискомфорт і неприємні запахи.

Реакція соцмереж

У коментарях під відео Кеті підписники не стримували емоцій:

"Як людина, яка мила літаки, скажу: вулиці Лос-Анджелеса чистіші за те, до чого ви торкаєтеся в салоні";

"Не розумію, як можна не знати, що літак — найбільш негігієнічне місце";

"Якби поруч зі мною почали готувати пасту, я б втратив самовладання".

Критики також підкреслили, що дівчина навіть не довела свої ньоккі до кінця приготування, залишивши їх сирими.

Раніше Фокус повідомляв, що мандрівник показав, що можна купити за $1 у країні, яку назвали "найдешевшою". Американський тревел-блогер Дрю Бінскі відвідав 197 країн світу. Нещодавно чоловік поділився незвичайним досвідом подорожі до Узбекистану

Також стало відомо, що турист стрибнув у воду 263-річної пам'ятки Риму й одразу пошкодував про це. Черговий мандрівник вирішив випробувати удачу і порушив суворі правила біля знаменитого фонтану Треві.