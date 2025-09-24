Самолет совершил аварийную посадку из-за пассажиров, которые начали есть свои паспорта

Двое мужчин, находившиеся на борту, повели себя крайне странно: один начал вырывать страницы из своего паспорта и есть их, а другой — пытался смыть документ в туалете.

Обычный перелет из Милана (Италия) в Лондон (Великобритания) для десятков пассажиров Ryanair превратился в настоящий кошмар. Об этом пишет Daily Star.

Свидетели рассказали, что все началось спустя 15–20 минут после взлета, когда загорелось табло "пристегните ремни". Атмосфера в салоне резко изменилась: люди начали переговариваться и пытаться понять, что происходит, а часть пассажиров впала в панику.

По словам очевидцев, стюардессы оперативно среагировали на происходящее, но удержать ситуацию под контролем было непросто.

"Я никогда не испытывал такого ужаса. Это были самые страшные 15 минут в моей жизни", — поделился один из пассажиров.

Когда мужчина заперся в туалете и отказался выйти, стюардессы стучали в дверь и умоляли открыть, но безуспешно. В этот момент напряжение на борту достигло предела: многие начали думать о худшем сценарии.

Экипаж принял решение изменить курс и посадить самолет в Париже (Франция). После приземления местная полиция задержала обоих мужчин. На борту провели полный досмотр багажа, что заняло около двух часов.

Пассажиры, хоть и испугались, отметили высокий профессионализм экипажа Ryanair.

"Они сохранили спокойствие и даже ближе к концу раздали напитки, чтобы мы немного расслабились. Я просто рад, что вернулся на землю", — сказал один из путешественников.

Самолет после проверки отправился в Лондон, а история о "съеденных паспортах" уже успела вызвать бурное обсуждение в СМИ и социальных сетях.

