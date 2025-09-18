Переполненный самолет кружил над морем после того, как единственный диспетчер уснул

Переполненный самолет Air Corsica из Парижа (Франция) оказался в воздухе дольше запланированного времени. Причиной стал уснувший авиадиспетчер в аэропорту Аяччо.

Тест на алкоголь у диспетчера оказался отрицательным, однако рассматриваются возможные дисциплинарные меры. Об этом пишет The Sun.

По данным Управления гражданской авиации Франции, пилоту пришлось в течение 20 минут водить самолет кругами над Средиземным морем, так как никто не освещал взлетно-посадочную полосу длиной 2400 метров.

Инцидент случился после того, как единственный сотрудник диспетчерской вышки заснул во время смены. В этот момент он ждал рейс, опоздавший на час, но задремал прямо на рабочем месте. В результате ни один другой специалист не мог взять управление на себя.

Пожарная команда и полиция пытались связаться с диспетчерской, но безуспешно. В итоге работника удалось разбудить, и самолет благополучно сел в аэропорту.

Пилоту пришлось в течение 20 минут водить самолет кругами над Средиземным морем Фото: The Sun

Капитан рейса признался СМИ, что за десятилетия карьеры никогда не сталкивался с подобным.

"Никакой паники не было, все сохраняли спокойствие. Пассажиры даже сочли ситуацию забавной", — добавил он.

Авиационные власти начали расследование "необычной ситуации". Тест на алкоголь у диспетчера оказался отрицательным, однако рассматриваются возможные дисциплинарные меры.

Любопытно, что подобные случаи уже случались. В прошлом году диспетчер в аэропорту Кэрнса (Брисбен) также уснул во время утренней смены, завернувшись в одеяло. Тогда поблизости не оказалось самолетов, и происшествие обошлось без последствий.

