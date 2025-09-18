Переповнений літак кружляв над морем після того, як єдиний диспетчер заснув

Переповнений літак Air Corsica з Парижа (Франція) опинився в повітрі довше запланованого часу. Причиною став авіадиспетчер, який заснув в аеропорту Аяччо.

Тест на алкоголь у диспетчера виявився негативним, проте розглядаються можливі дисциплінарні заходи. Про це пише The Sun.

За даними Управління цивільної авіації Франції, пілоту довелося протягом 20 хвилин водити літак колами над Середземним морем, оскільки ніхто не освітлював злітно-посадкову смугу завдовжки 2400 метрів.

Інцидент трапився після того, як єдиний співробітник диспетчерської вишки заснув під час зміни. У цей момент він чекав на рейс, який запізнився на годину, але задрімав просто на робочому місці. У результаті жоден інший фахівець не міг узяти управління на себе.

Пожежна команда і поліція намагалися зв'язатися з диспетчерською, але безуспішно. У підсумку працівника вдалося розбудити, і літак благополучно сів в аеропорту.

Пілоту довелося протягом 20 хвилин водити літак колами над Середземним морем Фото: The Sun

Капітан рейсу зізнався ЗМІ, що за десятиліття кар'єри ніколи не стикався з подібним.

"Жодної паніки не було, усі зберігали спокій. Пасажири навіть визнали ситуацію кумедною", — додав він.

Авіаційна влада почала розслідування "незвичайної ситуації". Тест на алкоголь у диспетчера виявився негативним, проте розглядаються можливі дисциплінарні заходи.

Цікаво, що подібні випадки вже траплялися. Минулого року диспетчер в аеропорту Кернса (Брисбен) також заснув під час ранкової зміни, загорнувшись у ковдру. Тоді поблизу не виявилося літаків, і подія обійшлася без наслідків.

