Даже паспорт не отдали: туристку депортировали сразу после прилета в страну (фото)

22-летняя Ребекка МакКарри из Лохгилпхеда (Шотландия) столкнулась с настоящим кошмаром во время отпуска в Марокко. Девушку депортировали практически сразу после прилета в Марракеш, потому что она по ошибке оставила свой паспорт в салоне самолета Ryanair.

По ее словам, она сразу же попросила персонал помочь вернуть документ. Об этом пишет Lad Bible.

Ребекка прилетела в июле вместе с друзьями, но уже через пять минут после выхода из самолета поняла, что паспорт остался на борту. Однако сотрудники заявили, что обыскали самолет, но ничего не нашли.

По словам туристки, в отделении пограничной полиции ее несколько часов допрашивали, во время чего она теряла сознание из-за хронической боли. Ей сообщили, что придется ждать обратного рейса до пяти дней, несмотря на то, что ее самолет все еще находился в аэропорту.

"Они смеялись надо мной", — рассказала девушка. В итоге ее депортировали не в Эдинбург, откуда она вылетела, а в Манчестер. Отцу Ребекки пришлось ехать шесть часов, чтобы забрать дочь.

Ребекка призналась, что теперь испытывает тревогу и боится летать Фото: Kennedy News & Media

Ирония ситуации заключалась в том, что ее паспорт позже нашла подруга на борту, он лежал именно там, где девушка его оставила. Но ей не разрешили оставить документ у себя, и сотрудники Ryanair изъяли его. Чтобы вернуть паспорт, Ребекке пришлось ехать в аэропорт Эдинбурга и заплатить 30 фунтов (1670 гривен).

После инцидента девушка больше месяца пыталась связаться с авиакомпанией, чтобы подать жалобу, но безуспешно.

"Все пути приводят в тупик. Я пробовала чат-боты, почту, звонки — ничего не дало результат", — сказала она.

Этот опыт оставил сильный отпечаток британке. Ребекка призналась, что теперь испытывает тревогу и боится летать.

В Ryanair заявили, что пассажирке отказали во въезде в Марракеш из-за отсутствия паспорта при прохождении контроля. По требованию властей Марокко авиакомпания пересадила ее на ближайший рейс в Великобританию в тот же день. В компании подчеркнули, что каждый пассажир несет ответственность за свои документы, а все найденные вещи сдаются в бюро находок. Позже паспорт Ребекки действительно был передан в бюро аэропорта Эдинбурга.

