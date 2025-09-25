Герой з першого дня роботи: поліцейський собака здійснив дивовижний порятунок (фото)

Поліцейський собака з кличкою Датч заступив на перше чергування, де йому довелося відразу проявляти свої навички. Разом з його напарником вони відразу врятували чоловіка від небезпечних наслідків.

Дворічний бельгійський малінуа та констебль Джошем Ліндлі відразу кинулися шукати зниклого громадянина, повідомляє Need to Know.

Журналісти пишуть, що місцем пошуків став популярний заміський парк у Гартлпулі (британське графство Дарем). Попри рясну зливу та численні сторонні запахи від відвідувачів, Датч упевнено взяв правильний слід.

Собака потягнув поліцейського крізь густі хащі, де вони знайшли 35-річного жителя міста, котрий забрів у ліс. Сам чоловік зізнався: якби не цей пес, усе могло завершитися дуже трагічно.

За рятувальну операцію Датч і його напарник отримали премію Lifesaver Award від благодійного фонду Thin Blue Paw. Нагородження відбулося 24 вересня в клубі Kennel Club.

"Хоч слід і був короткий, умови були непрості: дощ, безліч відволікаючих запахів. Та Датч швидко вловив потрібний напрям і буквально протягнув мене крізь зарості до чоловіка. Я надзвичайно пишаюся ним: хоча пошук по сліду — не наша основна спеціалізація, він продемонстрував зосередженість і неймовірні здібності", — каже поліцейський.

Голова фонду Кіран Стенбрідж зазначив, що ініціатива Thin Blue Paw була створена, аби підтримувати й відзначати поліцейських собак — як чинних, так і тих, хто вже вийшов на заслужений відпочинок.

"Щодня ці тварини разом зі своїми провідниками ризикують життям заради безпеки людей. Наші нагороди покликані віддати шану як новачкам, які з перших днів демонструють видатні результати, так і ветеранам із багаторічною службою. Цьогоріч, у нашу п’яту річницю, ми особливо раді відзначити таких дивовижних лауреатів, які уособлюють найкраще в роботі поліцейських собак", — каже пан Стенбрідж.

Згодом стало відомо, що собака винюхав кокаїн, який заховали у шкарпетці. Собака, якого вважають високоповажним офіцером поліції, в нагороду отримав смачну курячу лапку.