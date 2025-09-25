Герой с первого дня работы: полицейская собака совершила удивительное спасение (фото)

Полицейская собака по кличке Датч заступила на первое дежурство, где ей пришлось сразу проявлять свои навыки. Вместе с его напарником они сразу спасли мужчину от опасных последствий.

Двухлетний бельгийский малинуа и констебль Джошем Линдли сразу бросились искать пропавшего гражданина, сообщает Need to Know.

Журналисты пишут, что местом поисков стал популярный загородный парк в Гартлпуле (британское графство Дарем). Несмотря на обильный ливень и многочисленные посторонние запахи от посетителей, Датч уверенно взял правильный след.

Собака потянула полицейского сквозь густую чащу, где они нашли 35-летнего жителя города, который забрел в лес. Сам мужчина признался: если бы не этот пес, все могло завершиться очень трагично.

За спасательную операцию Датч и его напарник получили премию Lifesaver Award от благотворительного фонда Thin Blue Paw. Награждение состоялось 24 сентября в клубе Kennel Club.

"Хоть след и был короткий, условия были непростые: дождь, множество отвлекающих запахов. Но Датч быстро уловил нужное направление и буквально протащил меня сквозь заросли к мужчине. Я чрезвычайно горжусь им: хотя поиск по следу — не наша основная специализация, он продемонстрировал сосредоточенность и невероятные способности", — говорит полицейский.

Глава фонда Киран Стэнбридж отметил, что инициатива Thin Blue Paw была создана, чтобы поддерживать и отмечать полицейских собак — как действующих, так и тех, кто уже вышел на заслуженный отдых.

"Ежедневно эти животные вместе со своими проводниками рискуют жизнью ради безопасности людей. Наши награды призваны отдать дань уважения как новичкам, которые с первых дней демонстрируют выдающиеся результаты, так и ветеранам с многолетней службой. В этом году, в нашу пятую годовщину, мы особенно рады отметить таких удивительных лауреатов, которые олицетворяют лучшее в работе полицейских собак", — говорит господин Стэнбридж.

