Ворует колбасу и находит взрывчатку: СМИ рассказали, как работает первый корги-полицейский в Китае (фото)

Первый китайский корги Фу Зай, работающий полицейским, получил вирусную популярность в интернете: за ним наблюдает более 400 000 человек из разных уголков планеты, смеясь над остроумными курьезными ситуациями и одновременно поражаясь его умениям находить взрывчатку, спасая человеческие жизни.

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О том, как работает корги в роли полицейского и какие курьезы возникают во время его рабочих будней, рассказало издание NDTV.

Фу Зай официально присоединился к Бюро общественной безопасности Вэйфана в Шаньдуне в октябре 2024 года, где он с тех пор начал работать собакой-ищейкой. Его острый нюх оказался незаменимым помощником в поисках взрывчатки.

Открытые источники | корги Фу Зай

Однако в СМИ выяснили, что корги Фу Зай не только замечательный работник, но и очень курьезная собака. Он постоянно попадает в различные неприятности и курьезные истории, ведь отличный нюх не только находит взрывчатку, но и разнообразные вкусности.

Полицейский дрессировщик Чжао Циншуай рассказал, что всячески пытался обуздать соблазн корги к еде, однако этого ему так и не удалось достичь. Так, во время одного из недавних курьезных случаев Фу Зай выхватил колбасу из рук ребенка.

People's Daily Online | корги во время работы

Почему корги лучше для работы в полиции, чем собаки крупных пород

Несмотря на то, что аппетиты корги Фу Зая так и не удается обуздать, работники китайской полиции рассказывают, что корги оказался лучшим работником, чем собаки более крупных пород.

"Корги, которых часто считают игривыми и легко отвлекающими, редко рассматривают. Но Фу Зай превзошел ожидания", — рассказывают в медиа.

Полицейские предпочитают немецких овчарок и золотистых ретриверов, ведь то, как они поддаются дрессировке и обладают такой чертой как сосредоточенность, создает более простой путь налаживания рабочего процесса.

"Корги — как большие собаки в маленьких телах. Они уверены в себе, но могут отвлекаться", — говорит Леонардо Паласио, кинолог из США.

К тому же "компактные" размеры корги позволяют им попасть в те места, где никак не могут пролезть собаки более крупных пород.

Отметим, что славу корги Фу Зай получил благодаря Douyin — платформе-аналогу TikTok. Там полицейские ведут канал, за которым наблюдает более 400 000 человек.

Напомним, в январе в Straitstimes рассказали, что корги Фу Зая наказали за то, что он начал мочиться в миску с едой.

В мае в CTV News сообщили, что у самой маленькой собаки в мире появился конкурент, который достигает ростом всего 3 дюйма.