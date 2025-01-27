В Китае лишили премии корги-полицейского: спал на рабочем месте и мочился в миску с кормом

Корги Фу Зай занимает должность резервного оперативника по поиску взрывчатки. Он прошел обучение и получил дипломы

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В Китае наказали первую полицейскую собаку породы корги. Он потерял надбавку за эффективность после того, как его застукали, когда он спал на работе и мочился в миску с кормом. Об этом сообщили в издании Straitstimes.

Корги Фу Зай занимает должность резервного оперативника по поиску взрывчатки. Он прошел обучение и получил дипломы и стал полностью квалифицированной полицейской собакой.

"Это был хороший год. Он не только прошел оценку уровня 4, но и успешно выполнил многие задачи безопасности", — сказал полицейский в видео, которое получило более 10 000 лайков и 500 комментариев.

Корги-полицейский Фу Зай

Но последние две награды мгновенно конфисковались, после того как полицейский разоблачил проступки Фу Зай, в частности то, что он спал на работе и справлял нужду в собственную миску.

"Надеемся, вы будете прилагать более настойчивые усилия в будущем", — напомнили Фу Зай в офисе полиции.

Многих пользователей сети это видео позабавило, а некоторые требовали, чтобы полиция предоставила Фу Зай его бонусы.

Напомним, что бездомная собака сама принесла больного щенка к ветеринару. Сейчас и мать, и щенки находятся в клинике в Стамбуле и продолжают лечение.

Также сообщалось, что собака два года ждет на заправке погибшего на войне хозяина. Военнослужащий Алексей Савранский погиб на фронте 18 апреля 2023 года, но верный пес до сих пор ждет его на АЗС, где он когда-то работал.