У Китаї позбавили премії коргі-поліцейського: спав на робочому місці і мочився в миску з кормом

Коргі Фу Зай обіймає посаду резервного оперативника із пошуку вибухівки. Він пройшов навчання і отримав дипломи

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У Китаї покарали першого поліцейського собаку породи коргі. Він втратив надбавку за ефективність після того, як його застукали, коли він спав на роботі і мочився у миску з кормом. Про це повідомили у виданні Straitstimes.

Коргі Фу Зай обіймає посаду резервного оперативника із пошуку вибухівки. Він пройшов навчання і отримав дипломи та став повністю кваліфікованим поліцейським собакою.

"Це був хороший рік. Він не тільки пройшов оцінку рівня 4, але й успішно виконав багато завдань безпеки", — сказав поліцейський у відео, яке отримало понад 10 000 лайків і 500 коментарів.

Коргі-поліцейський Фу Зай

Але останні дві нагороди миттєво конфіскувалися, після того як поліцейський викрив провини Фу Зай, зокрема те, що він спав на роботі та справляв нужду у власну миску.

"Сподіваємося, ви докладатимете більш наполегливих зусиль у майбутньому", — нагадали Фу Зай в офісі поліції.

Багатьох користувачів мережі це відео потішило, а деякі вимагали, щоб поліція надала Фу Зай його бонуси.

Нагадаємо, що безпритульна собака сама принесла хворе цуценя до ветеринара. Зараз і мати, і цуценята перебувають у клініці в Стамбулі та продовжують лікування.

Також повідомлялося, що собака два роки чекає на заправці загиблого на війні хазяїна. Військовослужбовець Олексій Савранський загинув на фронті 18 квітня 2023 року, та вірний пес досі чекає на нього на АЗС, де він колись працював.