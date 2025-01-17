Зворушила до сліз: безпритульна собака сама принесла хворе цуценя до ветеринара (відео)

Наразі і мати, і цуценята перебувають у клініці в Стамбулі та продовжують лікування.

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Зворушливий випадок стався у Стамбулі. Там, безпритульна собака сама принесла своє хворе цуценя до ветеринара, щоб він її врятував. Це було зафіксовано камерами спостереження, пише Anadolu.

Собака приніс своє цуценя ветеринару

Випадок стався в районі Стамбула Аднан Кахвечі. Ветеринар побачив, що відбувається на камерах спостереження і надав допомогу цуценяті. Виявилося, що в нього сповільнилося серцебиття.

Ветеринар Батуралп Оган, власник клініки, розповів, що у безпритульного собаки нещодавно народилися цуценята, але майже всі вони померли. Одного з малюків доставили в клініку зоозахисники.

А за кілька днів мати принесла ветеринару останнє цуценя, яке вижило.

"Ми думали, що вони всі померли. Але виявилося, що ми помилялися. Мати принесла нам останнє цуценя і залишила його перед дверима. Ми помітили, що у цуценяти б'ється серце і відправили його в реанімацію", — розповів ветеринар.

Наразі обидва цуценята продовжують лікування і їхній стан оцінюють, як добрий. А мати перебуває поруч.

Врятовані цуценята Фото: Anadolu

Оган розповів, що мати цуценят жодного разу не відходила від своїх малюків, поки ті перебувають у клініці.

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