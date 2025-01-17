Растрогала до слез: бездомная собака сама принесла больного щенка к ветеринару (видео)

Сейчас и мать и щенки находятся в клинике в Стамбуле и продолжают лечение.

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Трогательный случай произошел в Стамбуле. Там, бездомная собака сама принесла своего больного щенка к ветеринару, чтобы он ее спас. Это было зафиксировано камерами наблюдения, пишет Anadolu.

Собака принесла своего щенка ветеринару

Случай произошел в районе Стамбула Аднан Кахвечи. Ветеринар увидел, что происходит на камерах наблюдения и оказал помощь щенку. Оказалось, что у него замедлилось сердцебиение.

Ветеринар Батуралп Оган, владелец клиники, рассказал, что у бездомной собаки недавно родились щенки, но почти все они умерли. Одного из малышей доставили в клинику зоозащитники.

А спустя несколько дней мать принесла ветеринару последнего выжившего щенка.

"Мы думали, что они все умерли. Но оказалось, что мы ошибались. Мать принесла нам последнего щенка и оставила его перед дверью. Мы заметили, что у щенка бьется сердце и отправили его в реанимацию", — рассказал ветеринар.

Сейчас оба щенка продолжают лечение и их состояние оценивают, как хорошее. А мать находится рядом.

Спасенные щенки Фото: Anadolu

Оган рассказал, что мать щенков ни разу не отходила от своих малышей, пока те находятся в клинике.

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